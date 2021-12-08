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Şili’de 3-5 yaş arasındaki çocuklar Kovid-19 aşısı olacak

#Koronavirüs Aşısı#Şili#ÇOCUKLAR
Şili’de 3-5 yaş arasındaki çocuklar Kovid-19 aşısı olacak

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 3 ve 5 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19’a karşı aşılanacağını duyurdu.

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Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Santiago’da bulunan bir Kovid-19 aşı merkezine ziyarette bulundu.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Pinera, 3 ila 5 yaş aralığındaki çocukların Çin tarafından üretilen CoronaVac ile aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Aşıyı, “güvenli ve etkili” olarak nitelendiren Pinera, çocukların 28 günlük periyodlar ile aşı olacağını söyledi. Pinera, “Bu aşı çocukları ve dolayısıyla ailelerini de koruyor. Aşı, çocukların güven içinde oyun oynamasına ve huzurla eğlenmelerine olanak sağlıyor” ifadelerine yer vermesinin ardından, aşı merkezindeki 2 çocuğa Kovid-19 aşısı da yapıldı.

Pinera’ya ziyaretinde, Sağlık Bakanı Enrique Paris ve Sosyal Kalkınma Bakanı Karla Rubilar da eşlik etti.

Şili’de 18 yaşından büyük nüfusun yüzde 91’inin aşılı olduğu biliniyor.

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#Koronavirüs Aşısı#Şili#ÇOCUKLAR

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