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Şili Senatosu ülkenin güneyinde geçerli OHAL'i uzatma kararı aldı

#Şili#OHAL#La Araucania
Şili Senatosu ülkenin güneyinde geçerli OHALi uzatma kararı aldı

Şili Senatosu, ülkenin güneyindeki 4 eyaleti kapsayan La Araucania ve El Bio Bio bölgeleri için geçerli olağanüstü halin (OHAL) 15 gün uzatılmasını onayladı.

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Şili Kongresinin üst kanadı Senatoda 2 çekimser ve 17 hayır oyuna karşılık kullanılan 21 evet oyuyla, ülkenin güneyinde bazı Mapuche yerlisi grupların karıştığı şiddet olayları nedeniyle ilan edilen OHAL 15 gün daha uzatıldı.

Böylece 12 Ekim'de Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın imzaladığı kararnameyle 15 günlük ilan edilen ve güvenliğin silahlı kuvvetlere teslim edildiği OHAL 3. kez uzatılmış oldu.

OHAL, bazı Mapuche yerlilerinin karıştığı kundaklama, yol kesme, silahlı çatışma gibi şiddet olaylarının yaşandığı El Bio Bio bölgesindeki Bio-bio ile Arauco ve La Araucania bölgesine bağlı Malleco ve Cautin eyaletlerinde devam edecek.

Ülkenin en kalabalık yerli grubu Mapucheler ile Şili hükümeti arasında, yerlilerin tarih boyunca yaşadıkları bölgelerde toprak sahibi olma talebinde bulunması ve tatmin edici cevap alamamaları nedeniyle anlaşmazlık bulunuyor.

Şili'de nüfusu 1 milyon 700 bini aşan Mapucheler, ülkenin güney bölgelerinde şiddet eylemleri uyguluyor.

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Öte yandan, Mapuchelerin bazı kesimleri, şiddet eylemlerine karşı çıkmakla birlikte güney bölgelerinde silahlı kuvvetlerin varlığının çatışmayı artıracağına inanıyor.

Arauco eyaletinde 3 Kasım'da güvenlik güçleriyle aralarında çıkan çatışmada 1 Mapuche yerlisi hayatını kaybetmiş ve 5 kişi yaralanmıştı.

Şili'nin güneyinde varlık gösteren, Mapuche yerlisi silahlı Weichan Auka Mapu grubu, 4 Kasım'da yayımladıkları videoyla ordunun OHAL ilan edilen bölgeden çekilmesini istemişti.

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#Şili#OHAL#La Araucania

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