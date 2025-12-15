Şili seçimlerinde aşırı sağ farkla kazandı

Haberin Devamı

Şili Seçim Servisinin (SERVEL) açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99'u açıldı.

Buna göre, Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı 59 yaşındaki avukat Kast, oyların yüzde 58,2'sini alarak seçimden zaferle ayrıldı.

Şili İçin Birlik adayı ve iktidar partisinin desteklediği solcu Jeannette Jara ise oyların yüzde 41,8'ini alabildi.

'DEMOKRASİNİN DEĞERİNE DAHA GÜÇLÜ SARILMAK GEREKİR'

Yenilgiyi kabul eden Jara, rakibi Kast'ı tebrik ederek, "Demokrasi güçlü ve net bir şekilde sözünü söyledi. Seçilmiş Devlet Başkanı Kast ile konuştum, çünkü yurttaşların kararına saygı göstermek zorundayız. En çok da yenilgi anlarında demokrasinin değerine daha güçlü sarılmak gerekir." ifadelerini kullandı.



Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, televizyondan canlı yayına bağlanıp Kast'ı tebrik ederek, "Devlet olarak ülkemiz için her zaman iş birliğine açık olacağımı bilmenizi isterim." dedi.

Kast, Boric'in görev devrine ilişkin yaptığı iş birliği çağrısında teşekkür ederek, "Son derece düzenli ve saygılı bir geçiş süreci olmasını istiyorum. Ayrıca 11 Mart’tan sonra da ülkeye dair görüşleri ve değerlendirmeleri benim için çok değerli olacaktır." ifadelerini kullandı.

JOSE ANTONIO KAST

Seçimi kazanan Şili'nin aşırı sağ kanadının önde gelen siyasi figürü avukat ve Cumhuriyetçi Parti kurucusu Kast, politik olarak askeri diktatör Augusto Pinochet yanlısı bir geçmişe sahip olmasıyla biliniyor.

Kast, seçim kampanyasında kamu güvenliği, göç kontrolü ve devletin küçültülmesini ön plana çıkarmasının yanı sıra ekonomide serbest piyasa, sosyal politikada ise muhafazakar bir çizgi izliyor.

Kast, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 11 Mart 2026'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.