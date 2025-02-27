Şili karanlıkta! Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oldu?

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ABD yapımı popüler animasyon dizisi Simsponslar'ın 2023 yılında yayınlanan bir bölümünde, 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağı kehanetinde bulunuldu.

Simpsonlar, 1998 yılında yayınlanan "Springfield'ın son günü" adlı bölümüyle de dikkat çekti. Bölümde, Springfield kasabasının tamamının elektriksiz kaldığı işlenirken arabaların ve cep telefonlarının çalışmadığı görüldü.

Simpsonlar'ın kehanetleri izleyenleri endişelendirirken Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

ÜLKEDE HAYAT DURDU

Şili'de, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi 8 milyondan fazla kişiyi etkilerken hayatı durma noktasına getirdi.

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Hükümet, ülkenin neredeyse tamamının elektriksiz kalmasının ardından OHAL ilan etti ve başta başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı getirdi.

Elektrik kesintileri, ulaşım ve günlük yaşamı sekteye uğratırken özellikle Santiago'da trafikte büyük kaos yaşandı.

Şili'de bankacılık, finans, madencilik ve ticari faaliyetler durdurulurken, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binlerce polis ve asker kritik noktalarda görevlendirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, bazı bölgelerde elektriğin yeniden verilmeye başlandığı ancak bunun sonucunda birçok buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer ev aletinin zarar gördüğü bildirildi.

SİMPSONLAR'IN DAHA ÖNCE BİLDİĞİ KEHANETLER NELER?

ABD’de 32 yıldır gösterimde olan ve yıllar içinde ‘kehanetleri’ teker teker çıkan animasyon dizi Simpsonlar’ın bir bölümünde, Trump fanatiklerinin Kongre binasına yaptığı baskın konu edilmişti.

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Simpsonlar’ın (The Simpsons), bölümlerinden birinde, 3 Kasım 2020’deki ABD Başkanlık Seçimleri ve sonrasını konu olarak işlenmişti. Söz konusu bölümde, ülkede içsavaşın başladığı yönünde görüntülere yer verilmiş, Trump’ın görevi Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak 2021 tarihinde, Homer Simpson bir evin çatısında elinde silahla beklerken resmedilmişti.

Kongre baskınında, üstü çıplak ve kafasında miğfer olan göstericinin görüntüsüyle, Simpsonlar’da üzerinde "Vali" yazan miğferli bir adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Simpsonlar’ın eski bölümlerinden alınan ve Homer Simpson’ın heykel çaldığı bir sahne ile Kongre binasından kürsü çalan yağmacının yan yana görüntüsü de çok paylaşıldı.

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Daha önce Korona Virüsü, Kobe Bryant'ın ölümünü, Amazon Orman Yangınını, İkiz Kulelerin yıkılışını tahmin eden dizi, Titan felaketini de tahmin etmişti.

2006 yılında yayınlanan bir bölümde Homer Simpson, biyolojik babası olduğunu düşündüğü Mason Fairbanks'la tehlikeli bir keşfe çıkmıştı. Zümrüt aramak için yola çıkan ikili, denizaltılarla okyanusun derinliklerine inmeye karar vermişti.

Bir mercanın içinde kapana kısılan Homer Simpson'ın bulunduğu araçtaki oksijen giderek azalmaya başlmış ve Homer Simpson üç gün sonra gözlerini hastanede açmıştı.