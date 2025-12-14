×
Şili Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenleniyor

Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 15:45

Güney Amerika ülkesi Şili'de halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere ikinci tur için sandık başına gitti. Seçimi kazanan aday, görevi 11 Mart 2026'da mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten devralacak.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 15 milyondan fazla seçmen, yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Oy vermenin zorunlu olduğu ülkede seçmenler, yerel saatle 18.00'e kadar solcu aday Jeannette Jara ile aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast arasında tercih yapacak. Jara ve Kast, ikinci tur seçim kampanyalarını güvenlik, göç ve kamu düzeni gibi konular etrafında şekillendirdi.

Anketlerde Cumhuriyetçi Parti adayı Kast önde görünürken, Şili İçin Birlik adayı Jara ise kararsız seçmenlerin desteğiyle yarışı kazanmayı hedefliyor. Seçimi kazanan adayın görev süresi 11 Mart 2026'da başlayacak.

Şili Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenleniyor

ŞİLİ İÇİN KRİTİK SEÇİM

Uzmanlar, seçim sonucunun bölgesel etkileri olacağı görüşünde. Latin Amerika'da solun son bir yılda güç kaybettiği bir dönemde yapılan bu seçimin, Şili'de yalnızca yeni devlet başkanını belirlemekle kalmayarak aynı zamanda ülkenin bölgedeki siyasi ve diplomatik konumunu da etkilemesi bekleniyor.

Ülkede 16 Kasım'da düzenlenen birinci tur seçiminde Jara oyların 26,8'ini, Kast ise oyların yüzde 23,9'unu almıştı.

Seçimi 4. ve 5. bitiren sağcı adaylardan Evelyn Matthei ve Johannes Kaiser, devlet başkanı seçiminin ikinci turunda Kast'ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

Adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50'sini alamadığı için seçimlerin ikinci turunun yapılmasına karar verilmişti.

