Şili, Covid-19’a karşı dördüncü doz aşı uygulayan ilk Latin Amerika ülkesi olacak

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Şili’de 10 Ocak’tan itibaren Covid-19’a karşı dördüncü doz aşı uygulaması başlıyor. Latin Amerika’da dördüncü doz aşı uygulayan ilk ülke olacak olan Şili’de, söz konusu aşılamanın daha önce 15 Şubat’ta başlayacağı ifade edilmişti.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Pazartesi günü öncelikli olarak kronik hastalığı olanlar ile başlayarak ülkede dördüncü doz Covid-19 aşısı uygulanacağını duyurdu.

Pinera, Şili’nin aşılamada ve sağlık alanındaki tüm gelişiminin Şili halkının başarısı olduğunu vurgularken, Omicron mutasyonunun dünyada hızla yayıldığını, az da olsa Şili’yi de etkilediğini ifade etti.



Pinera, şubat ayından itibaren ise öncelikle olarak 55 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere, üçüncü doz aşısının üzerinden en az 6 ay geçmiş olan tüm kişilere dördüncü doz Covid-19 aşısı yapılacağını açıkladı.



Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris ise yaptığı açıklamada, dördüncü doz olarak Pfizer/BioNTech, Sinovac ve AstraZeneca Covid-19 aşıları uygulanacağını belirtti.



Şili’de ilk Omciron vakası geçtiğimiz sene aralık ayının başında tespit edilirken, şu ana kadar 698 kişide Omicron mutasyonu tespit edildi.



DSÖ’DEN 4. DOZ ELEŞTİRİSİ

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, dördüncü doz Covid-19 aşısı uygulayan ülkeleri eleştirdi ve aşılama uygulamasındaki eşitsizliğin sona ermesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, aşılamadaki eşitsizliğin virüsün yeni mutasyonlar oluşturmasına sebep olduğunu, hastaneye yatışların ve ölümlerin hala önüne geçilemediğini ifade etti.



Öte yandan dünyada Covid-19’a karşı dördüncü doz aşıyı uygulama kararı alan ilk ülke olan İsrail’in ardından Kanada da huzurevlerinde bulunan vatandaşlarına dördüncü doz aşı uygulamasına başlayacağını açıkladı.