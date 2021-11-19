Silahta ‘Made in Turkey’ Atina’yı kaygılandırıyor

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Savunma Sanayii Başkanlığınca hazırlanan kataloğu referans alarak bir haber hazırlayan Yunan Ta Nea gazetesi, “Türk savunma sanayisinin ürünlerini içeren 632 sayfalık listesinde abartılı noktalar olsa da Türkiye, Erdoğan döneminde dev adımlar atarak hemen her şeyi üretiyor” yorumunu yaptı.

‘BİZ NE YAPIYORUZ’

Atina yönetiminin Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlediğini yazan Ta Nea, Yunan kurmayların “Adımların bazıları ağır, bazıları ise hızlı olmaları bir yana, önemli olan Türkiye’nin silah ürettiğidir. Biz ne yapıyoruz? Onu düşünmeliyiz” dediklerini aktardı. Ankara’nın, savunma sanayisindeki gücünü yabancı ülkelere yapılan satışlar ile dış politikasında önemli bir unsur haline getirmeye çalıştığı da kaydedildi.