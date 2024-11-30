Silahlı gruplar Halep'in yarısını ele geçirdi: Rusya devreye girdi! 2016'dan beri bir ilk...

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Gazze ve Ukrayna'da savaş devam ederken Suriye’nin kuzeyinde Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekât dünya gündemine oturdu.

Rejim karşıtı silahlı gruplar dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak Halep merkezine girdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.



Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve “püskürtme operasyonu” çerçevesinde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

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Haberlerde, Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi sözcüsünün “Rus hava kuvvetleri, silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, kontrol noktalarına, depolarına ve topçu mevzilerine roketli saldırılar düzenliyor” açıklaması yaptığı aktarıldı.



AFP Rusya'nın 2016'dan beri Halep'i ilk kez havadan vurduğuna dikkat çekti.



Askeri kaynaklar, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.



HALEP'İN YARISINI ELE GEÇİRDİLER

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Rami Abdul Rahman'ın AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Halep şehrinin yarısının artık Heyet Tahrir Şam ve müttefik grupların kontrolü altında olduğunu söyledi ve “Rejim güçleri geri çekilirken hiçbir çatışma olmadı, tek bir kurşun bile atılmadı” dedi.

3 GÜNDE 108 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ: 227 ÖLÜ

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Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

AFP'nin geçtiği bilgilere göre çatışmalarda toplam can kaybı 227'ye ulaştı.



Halep'te yaşanan gelişmeler bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

HTŞ'nin rejim güçlerinin 2016 yılında geri almasından bu yana ilk kez ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e girdiğini belirten Telegraph gazetesi "Esad'ın Halep'i ele geçirmesi dört yıl sürdü, isyancılar saatler içinde geri alabilir" başlıklı haberinde sosyal medyada yayınlanan görüntülere yer verdi.

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New York Times gazetesi ise Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların son yılların en büyük ilerlemesini gerçekleştirdiğini belirterek Suriye'deki çatışmaların 'dondurulmuş' olmaktan çok uzak olduğunu yazdı.

Axios, bunun 2020'den bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğuna dikkat çekerken, saldırı ile 13 yıllık Suriye iç savaşında dramatik bir değişim yaşandığını öne sürdü.



Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

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Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı.

Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.



HUMUS İLİNE HAVA SALDIRILARI

Öte yandan Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilinin batı kırsalında birden fazla noktaya, kimliği belirsiz hava araçları tarafından saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un batı kırsalına yerel saatle 03.35 sularında 3 saldırı düzenledi.Saldırılarda Cubaniyye, Naem ve Huz bölgelerindeki köprü, karargah ve araç konvoyu hedef alındı.Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık vermeye çalıştığı belirtildi.

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İran destekli grupların, söz konusu bölgeleri Suriye'den Lübnan'a askeri sevkiyat yapmak için kullandığı ifade ediliyor. Kaynaklar, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. İsrail veya Esed rejiminden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.