Silahlı grup kışla bastı: Askerleri rehin aldı

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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı silahlı sempatizanların Cochabamba kentindeki üç kışlaya baskın düzenlediklerini belirtti.

Olayı "vatana ihanet" olarak nitelendiren Arce, "Evo Morales sempatizanı silahlı grupların Cochabamba'daki üç askeri birliğe saldırdığını Bolivya halkına ve uluslararası topluma bildirmek istiyorum. Askerlerin ve ailelerinin rehin alınmasını şiddetle kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun askeri kışlalara saldırılması vatana ihanet suçudur." ifadelerini kullandı.

Kışlalara yönelik bu saldırının Bolivya halkına hakaret olduğunu kaydeden Arce, kent genelindeki yol kapatma eylemlerini de kınadı.

Askerlerden biri video paylaşarak yaklaşık 2 bin Morales destekçisi tarafından rehin alındıklarını bildirdi.

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Videoda Devlet Başkanı Arce’ye seslenen asker, "Suyumuzu ve elektriğimizi kestiler, bizi rehin aldılar. Hızlı bir çözüm talep ediyoruz. Abluka noktalarına müdahale etmeyin çünkü hayatlarımız tehlikeye girebilir, ailelerimiz var." dedi.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Kışlaların ele geçirilmesini kınayan eski Devlet Başkanı Morales, destekçilerinden yolları kapatan barikatları kaldırmalarını ve güvenlik güçleriyle olası çatışmalardan kaçınmalarını istedi.

Ülkede kan dökülmesini istemediklerini belirten Morales, "Hükümet, ekonomik ve siyasi diyalog masaları kurana kadar açlık grevine başlama kararı aldım." ifadesini kullandı.

"ASKERLERİME VE EĞİTMENLERİNE DOKUNMAYIN"

Bolivya Silahlı Kuvvetler Başkomutanı (FFAA) Gerardo Zabala, 3 kışlaya baskın yapan silahlı gruplara tepki göstererek, "Askerlerime ve eğitmenlerine dokunmayın." ifadesini kullandı.

Üst düzey komutanlarla basına açıklamada bulunan Zabala, kalabalık silahlı grubun 3 kışlada askerleri rehin almasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Silahlı gruplardan kışlaları derhal terk etmelerini isteyen Zabala, "Ulusa sükunet ve birlik çağrısında bulunuyorum. Bolivyalı kardeşlerime sesleniyorum: Askerlerime ve eğitmenlerine dokunmayın." diye konuştu.

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Zabala, kışlaları basan kişilerin düzensiz gruplar olduğunu, devletin egemenliğine ve güvenliğine saldırıda bulunduklarını bildirdi.

Bolivyalılar arasında kaos ve iç çatışma çıkarılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Zabala, "Aklıselim ve serinkanlı düşünmeye davet ediyorum. Sorunlar, diyalog ve karşılıklı saygı ile çözülür. Şiddet, sadece daha fazla şiddet ve acıya neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 11 Ekim'de eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, 19 gündür otoyolları trafiğe kapatmıştı.

Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti.

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Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı.

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales'in ifade vermesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.