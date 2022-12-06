Silah satışlarında iki Türk şirketi ilk 100 arasında

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Dünya genelinde COVID-19 salgınının neden olduğu sorunlara rağmen küresel silah satışları artışını sürdürdü.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) “SIPRI En Büyük 100 Silah Üretici ve Askeri Hizmet Şirketi 2021” adlı raporuna göre savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2021’de silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 1.9 artışla 592 milyar dolara ulaştı. Böylece satışlar son 7 yıldır art arda artmış oldu. Listede Türkiye’den ASELSAN 56’ncı sırada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da 84’üncü sırada yer aldı.

ASELSAN VE TUSAŞ

2021 yılında ilk 100’de yer alan iki Türk şirketi olan ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay, birlikte toplam 3.4 milyar dolarlık (63.37 milyar TL) silah satışı gerçekleştirdi. ASELSAN’ın silah satışları 2020 yılına göre yüzde 6 artarak 2.160 milyar dolar (40.26 milyar TL) oldu.

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YENİDEN LİSTEDE

2020’de ilk 100’ün dışında kalan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, silah satışlarındaki yüzde 62’lik artışla 2021’de yeniden bu ilk 100 listesine girdi. TUSAŞ’ın 2021 yılı silah satışı 1.2 milyar dolar (22.36 milyar TL) oldu. Bu önemli büyüme, kısmen çok sayıda “Anka-S” insansız hava aracının (İHA) Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesinden kaynaklandı. SIPRI’nin raporuna göre ASELSAN 2020 yılında 51’inci, 2019 yılında 53’üncü sıradaydı. TUSAŞ ise 2020 yılında 107’nci sıradaydı.

ABD ŞİRKETLERİ 300 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATTI

2021’de en büyük 100 listesinde ilk sırada Amerikan Lockheed Martin şirketi yer aldı. Bu listenin ilk 10 sırasında ilk beşte ABD şirketleri, 6’ncı sırada İngiltere’den BAE Systems yer alırken, son dört şirket de Çin kökenli, İlk 100’de yer alan 40 ABD şirketi 299 milyar dolar değerinde silah satışı yaptı.