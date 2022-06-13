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Silah karşıtı dev gösteri: ‘Yeter’ deyip sokağa indiler

#ABD#Silah Reformu#Protesto
Silah karşıtı dev gösteri: ‘Yeter’ deyip sokağa indiler

ABD’nin başkenti Washington DC’de binlerce kişi, son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından, silah reformu düzenlemeleri yapılması için gösteri düzenledi.

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2018 yılında 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından Florida’nın Parkland kentinde kurulan “March for Our Lives“ (Yaşamlarımız için Yürüyün) isimli sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı. Protesto gösterisinde konuşma yapan Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, silahlı şiddet olaylarının son bulması ve Kongre’nin bunun için adım atması çağrısında bulundu.

Silah karşıtı dev gösteri: ‘Yeter’ deyip sokağa indiler

Gösteriye, 14 Mayıs’ta New York’un Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen ırkçı saldırının kurbanlarının aileleri de katıldı. ABD’de, 14 Mayıs’ta Buffalo’daki bir süpermarketteki ırkçı silahlı saldırıda 10 kişinin, 24 Mayıs’ta da Teksas’ın Uvalde kasabasındaki bir okuldaki saldırıda ise 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından, ‘silah reformu’ tartışmaları alevlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden bu konuda Kongre’ye çağrıda bulunmuş, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ise hafta içinde silah düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısını onaylamıştı.

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#ABD#Silah Reformu#Protesto

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