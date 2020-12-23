Silah ambargosunu doğru bulmuyorum

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’de yaşanan kriz nedeniyle Türkiye’ye silah satışının tamamen durdurulması yönündeki taleplere karşı çıktı. Bakan Maas, “Ben stratejik olarak bu yolu doğru bulmuyorum. NATO üyesi bir ülkeye bunu yapmak çok kolay değil. NATO üyesi Türkiye’nin ABD’den füze satın alamadığı için Rusya’dan çok kolay şekilde satın aldığını hepimiz gördük” dedi.

DENİZALTI İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürütmesi üzerine Yunanistan ile kriz yaşanmış, Yunanistan ekim ayında Almanya’dan Türkiye’ye silah satışını durdurması talebinde bulunmuştu. Durdurulması istenen projeler arasında ThyssenKrupp Marine Systems’in önemli katılımıyla devam eden altı denizaltının montajı da bulunuyor. Türkiye ile Almanya arasında 2009 yılında denizaltı satışıyla ilgili anlaşma yapılmıştı.

NATO ÜYESİNE YAPILAMAZ

Almanya, Suriye’nin kuzeyine 2019 yılının ekim ayında başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nı gerekçe göstererek Türkiye’ye silah ve askeri teçhizat satışına kısıtlama getirmişti. Yaklaşık bir yıldır savaşta kullanılacak silah ve askeri teçhizat satışı ve siparişlerine onay verilmiyor. Denizaltı parçalarının ihracatıyla ilgili sürecin ise devam ettiği belirtildi. Maas, sorunların diplomasi yoluyla çözüleceğine inandığını belirterek, “Biz elbette soruna bir çözüm bulmayı istiyoruz ve NATO üyesi bir ülkenin kalıcı silah işbirliğinin dışında tutulamayacağına inanıyoruz” dedi.

BİLGİ NOTU

Alman Dışişleri Bakanı Maas’ın bu açıklamalarının, ABD’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın alındığı gerekçesiyle Türk savunma sanayiine yaptırım uygulamasının ardından gelmesi dikkat çekti.