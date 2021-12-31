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Sıkı Kovid tedbirleri halkı aç bıraktı! Günlük bir kase lapa ile besleniyorlar

#Çin#Karantina#Koronavirüs
Sıkı Kovid tedbirleri halkı aç bıraktı Günlük bir kase lapa ile besleniyorlar

Çin'de 13 milyon nüfuslu Xi'an kenti için uygulanan karantinada halkın test dışında evlen çıkmaları yasaklanınca insanlar aç kaldı. Sosyal medyadan yardım isteyen şehir sakinleri günlük sadece bir kase yulaf lapası ile hayatta kalmaya çalıştıklarını anlattı.

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Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Çin uyguladığı sıkı Kovid politikaları ile dünya gündeminde sık sık yer alıyor. Sıfır Kovid politikası uygulayan ülke geçtiğimiz günlerde 13 milyon nüfuslu Xi'an kenti için karantina kararı almıştı.

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GIDA ALMAK İÇİN BİLE EVLERİNDEN ÇIKAMIYORLAR

Yerel hükümetin aldığı katı tedbirler vaka sayılarını kontol etmeye yarasa da Çin halkı için durum katlanılmaz bir hale geldi. Xi'an kentindeki halk gıda ihtiyaçlatını karşılamak için bile olsa evlerinden çıkamıyor.

Sıkı Kovid tedbirleri halkı aç bıraktı Günlük bir kase lapa ile besleniyorlar

GÜNLÜK BİR KASE YULAF LAPASI İLE BESLENİYORLAR

Açlıktan ölmek üzere olan sakinler, Pekin'in 'yeterli' gıda kaynakları olduğu konusunda ısrar etmesine rağmen, günde bir kase yulaf lapası yiyerek hayatta kaldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaşadığı durumdan şikayet eden Wang soyadlı bir kişi "Hayatta kalmak için her gün bir kase yulaf lapası yiyerek yaşıyorum. Diğer bölgelerdeki arkadaşlarıma yemek teslim edildiğini duydum ama Weiyang bölgesinde durum çok kötü." dedi.

Başka bir kadın ise "Bana herhangi bir yiyecek teslim edilmedi. İki gün önce alt kattaki marketten bir şeyler sipariş etmeyi başardım ama bugün hiçbir şey alamadım. Evde pilavım ve birkaç yumurtam kaldı" dedi.

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Sıkı Kovid tedbirleri halkı aç bıraktı Günlük bir kase lapa ile besleniyorlar

"LÜTFEN YARDIM EDİN AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYİM"

Çin'in Facebook eşdeğeri Weibo'da bir kişi, "Açlıktan ölmek üzereyim. Yiyecek hiçbir şeyim yok, dışarı çıkmama izin verilmiyor lütfen yardım edin" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Xi'an yetkilisi Chen Jianfeng gazetecilere yaptığı açıklamada yerel yönetimin gıda dağıtımını hızlandırmak için işletmeleri harekete geçirdiğini belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

Pekin, virüsün 2019'un sonlarında Wuhan'da ilk ortaya çıkmasından bu yana sıkı sınır kısıtlamaları ve uzun süreli kilitlenmeler içeren katı bir 'Sıfır Kovid' stratejisi izliyor.

Sıkı Kovid tedbirleri halkı aç bıraktı Günlük bir kase lapa ile besleniyorlar

TEST DIŞINDA ÇIKAMIYORLAR

Xi'an kenti sakinlerine daha önce her üç günde bir malzeme satın almak için dışarı çıkabilecekleri söylendikten sonra yeni alınan kararla virüs testi dışında evlerinden çıkmamaları yasaklandı

Yetkililer daha önce, Xi'an'a giriş ve çıkışların sıkı kontrollerini sürdürdükleri için tedariklerin sabit kalması konusunda ısrar etmişti. Şehir 9 Aralık'tan bu yana 960'tan fazla Koronavirüs vakası kaydetti.

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