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Şii milislerden Hizbullah uyarısı: Savaş çıkarsa binlerce militan Lübnan’a akar

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#Hizbullah#Gazze#Lübnan
Şii milislerden Hizbullah uyarısı: Savaş çıkarsa binlerce militan Lübnan’a akar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 07:00

İsrail ve Hizbullah arasında büyük çaplı bir çatışma tehdidi artarken, Lübnanlı ve Iraklı gruplardan yetkililer, savaş çıkması durumunda bölgenin dört bir yanındaki İran destekli savaşçıların Hizbullah saflarına katılacağını söylüyor.

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Amerikan haber ajansı Associated Press’e (AP) konuşan İran destekli milis gruplarından bir yetkili, topyekûn savaş halinde “Hizbullah’la omuz omuza savaşacaklarını” belirtti. Yetkili; Irak’ın Halk Seferberlik Güçleri, Afganistan’ın Fatimiyyun, Pakistan Zeynabiyoun ve Yemen’deki Husi isyancı grubundan milislerin Lübnan’a gelebileceğini kaydetti.

ÇOK CEPHELİ SAVAŞ

Gazze’deki savaşla paralel şekilde süren Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar, çoğunlukla karşılıklı füze ateşlemeleriyle devam ediyor. Ancak AP’ye konuşan Hizbullah uzmanı Kassim Kassir’e göre, daha büyük çaplı ve uzun bir çatışma durumunda Hizbullah, dışarıdan desteğe ihtiyaç duyabilir. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın eski politika planlama başkanı Eran Etzion, olası bir savaşta birden çok cephe açılacağını; Suriye sınırı üzerinden Lübnan’a cihatçı akışı yaşanabileceğini belirtti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah geçen hafta yaptığı açıklamada, İran, Irak, Suriye, Yemen ve diğer ülkelerden militanlardan yardım teklifi aldıklarını, ancak “zaten 100 binden fazla savaşçıları olduğu için teklifi reddettiğini” söylemişti.

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#Hizbullah#Gazze#Lübnan

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