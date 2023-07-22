Sığınmacıların ilk tercihi Almanya

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Bu başvuruların yüzde 27’sinin, yani 23 bin 490’ının Alman makamlara yapıldığı, Almanya’nın sığınmacılar için en cazip ülke olduğu kaydedildi. Mayıs ayında Almanya’da 12 bin Suriyelinin, 8 bin 100 Afganistanlının ve 5 bin 400 Türk vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğu açıklandı. İltica başvurusunda bulunan Türklerin oranı önceki seneye göre üçte iki arttı. Almanya’dan sonra en fazla iltica başvurusunun yüzde 20 ile İspanya’ya, yüzde 15 ile Fransa’ya ve yüzde 13 ile İtalya’ya yapıldığı belirtildi.