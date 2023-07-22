×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Sığınmacıların ilk tercihi Almanya

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Sığınmacı #Almanya
Sığınmacıların ilk tercihi Almanya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:00

27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında sığınmacıların en çok Almanya’yı tercih ettiği belirtildi. AB İltica Ajansı’nın (EUAA) verilerine göre yalnız mayıs ayında AB üyeleri ile Norveç ve İsviçre’ye 87 bin kişi iltica başvurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Bu başvuruların yüzde 27’sinin, yani 23 bin 490’ının Alman makamlara yapıldığı, Almanya’nın sığınmacılar için en cazip ülke olduğu kaydedildi. Mayıs ayında Almanya’da 12 bin Suriyelinin, 8 bin 100 Afganistanlının ve 5 bin 400 Türk vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğu açıklandı. İltica başvurusunda bulunan Türklerin oranı önceki seneye göre üçte iki arttı. Almanya’dan sonra en fazla iltica başvurusunun yüzde 20 ile İspanya’ya, yüzde 15 ile Fransa’ya ve yüzde 13 ile İtalya’ya yapıldığı belirtildi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Birliği#Sığınmacı#Almanya