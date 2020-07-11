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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sığınmacılara kötü muameleyi övdü

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Sığınmacılara kötü muameleyi övdü
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan güvenlik makamlarının, Ege adalarına geçmek isteyen sığınmacıları, Türkiye’ye geri itmek için başvurulan kötü muameleyi övdü. 

Yunan Armatörler Birliği’nin hibe ettiği bir sahil güvenlik teknesinin teslim töreninde konuşan Miçotakis, sığınmacılara karşı bu operasyonları “Yasadışı yolculara karşı saldırgan denetim doktrini” diye tanımladı. Sığınmacı geçişlerinin geçen yıla kıyasla azaldığını belirten Miçotakis “Nisan ve mayıs aylarında tek bir tekne bile Midilli adasına ulaşamadı” dedi. Sivil toplum örgütleri, Yunan güvenlik birimlerinin, sığınmacı teknelerini, bazen delerek, bazen de motorlarına zarar vererek, Türkiye’ye geri dönmeye mecbur bıraktıklarına ilişkin defalarca ihbar ve kınamalarda bulundular.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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