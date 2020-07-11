Sığınmacılara kötü muameleyi övdü

Yunan Armatörler Birliği’nin hibe ettiği bir sahil güvenlik teknesinin teslim töreninde konuşan Miçotakis, sığınmacılara karşı bu operasyonları “Yasadışı yolculara karşı saldırgan denetim doktrini” diye tanımladı. Sığınmacı geçişlerinin geçen yıla kıyasla azaldığını belirten Miçotakis “Nisan ve mayıs aylarında tek bir tekne bile Midilli adasına ulaşamadı” dedi. Sivil toplum örgütleri, Yunan güvenlik birimlerinin, sığınmacı teknelerini, bazen delerek, bazen de motorlarına zarar vererek, Türkiye’ye geri dönmeye mecbur bıraktıklarına ilişkin defalarca ihbar ve kınamalarda bulundular.