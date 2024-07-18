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Sığınmacı çocuklar suç çetesi kurbanı olmuş: İngiltere’yi sarsan sığınmacı skandalı

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#İngiltere#Sığınmacı Çocuk#Suç Çetesi
Sığınmacı çocuklar suç çetesi kurbanı olmuş: İngiltere’yi sarsan sığınmacı skandalı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

İngiltere, yanında refakatçisi olmayan sığınmacı çocukların suç çetelerine hedef olmasına yol açan skandalı konuşuyor.

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Mayıs ayında, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın “İnsan ticaretinin olası kurbanı” olarak sınıflandırılan çok sayıda göçmen çocuğu 18 yaşına girmelerinin ardından izlemeyi ve korumayı bıraktığı ortaya çıkmıştı. University College London (UCL) ve Ecpat UK tarafından hazırlanan son rapor ise 2023 yılında bakanlık koruması altında olan 118 çocuğun “kaybolduğunu” tespit etti. Bakanlığın işlettiği otellere yerleştirilen çocuklar, personel tarafından düzenli şekilde takip edilmedikleri için insan kaçakçılarına hedef oldu. Sosyal medyada sahte profiller oluşturan suçlular, kötü durumdaki tesislerde kalan çocukları daha iyi hayat sürme vaadiyle kandırdı. Otel personeli ise “çocukların odalarını gece boyunca saat başı kontrol etme” talimatını yerine getirmedi. Oteller daha sonra kapatılırken, bu esnada bazı çocuklar hatalı şekilde 18 yaş üstü olarak değerlendirilip “cinsel istismar ve sömürü riskiyle karşı karşıya kalacakları yetişkin otellerine” yerleştirildi.

 

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#İngiltere#Sığınmacı Çocuk#Suç Çetesi

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