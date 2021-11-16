Sığınmacı akını sürüyor... Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yeni iddia

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Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sığınmacıların Kuznica sınır kapısına gelmeye devam ettiği ve bu sığınmacıların Belarus güvenlik güçleri tarafından yönlendirildiği iddia edildi.

Açıklamada, Belarus tarafından Kuznica’daki sınır kapısına giderek daha fazla göçmen grubu getiriliyor denildi.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada ise 2 bin 100 kadar sığınmacının krizden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediği belirtildi.



AB-BELARUS KRİZİ DERİNLEŞİYOR



Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarusa yönelik yaptırımların genişletileceğini duyurdu.

Borrell, Yaptırımlar her zaman etkilidir çünkü insanları etkiler. Zenginliklerini ve hareket kapasitelerini etkilerler. Yeni bir yaptırım paketini onaylayacağız.

Havayollarına, seyahat acentelerine ve sınırlarımızdaki bu yasadışı göçmen krizine dahil olan herkese tüm yaptırımları uygulamak için çerçeveyi genişleteceğiz dedi.