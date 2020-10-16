Sığınakta bir gece... Burada ölürüz ama göç etmeyiz

Ermenistan 27 yıl önce Karabağ’ı işgal ettiğinde Azerbaycanlı aileleri göçe zorladı. Karabağ’dan gelenler Terter kentinde kendileri için yapılan toplukonutlara yerleşti. O konutlar 17 gün önce Ermenistan topçularının hedefi oldu. Evleri yıkılanlar, ayakta kalan binaların sığınaklarına yerleşti. Herkes evinden kurtarabildiklerini diğerleriyle paylaştı. Sofra ortak, çocuklara bile el birliğiyle bakılıyor. Birlikte bir gece geçirip sofralarına misafir olduğumuz Azerbaycanlı ailelerin tek isteği, Karabağ’ın yeniden özgür olması.

Sığınaklarda yaşam dayanışmayla sürüyor. Sofra da çay da ortak. Çocuklara da hep birlikte bakılıyor.

Hicran Emrahova 37 yaşında, 10 yaşındayken ailesiyle birlikte şu an Ermenistan’ın işgalinde bulunan Kelbecer kentinden göç etmişler. Sığınakta kurduğu ocakta yemek yapan Hicran Emrahova, “İkinci kez göç etmeyeceğiz. Ölsek de burada öleceğiz. Karabağ’ın işgalden kurtarılması bu yaşadıklarımızı unutturur. Ermenistan istediği kadar bombalasın, sivilleri vursun, bizi korkutup yerimizde edemeyecek” dedi.

OĞLUM VE KIZIM SAVAŞIYOR

Sığınakta 8 yaşındaki torunu Amil ile kalan 65 yaşındaki Aybeniz Cafeova da şöyle konuştu: “1992-1994 yılları arasında Karabağ’da Ermenistan’a karşı savaştım. Atalarım, o savaşta şehit düştü, ben ise yaralandım, Gazi oldum. Bugün ise oğlum Bahtiyar ve kızım Nigar cephede savaşıyor. Ermenistan’ın Karabağ’daki zulmünü, Hocalı katliamını gördüm. Korkmuyoruz, evlerimizi terk etmeyeceğiz. Karabağ bizimdir ve bizim olacak.”

BURADA ÖLECEĞİM

Sığınaktakilerden Mustafa Aydınoğlu ise saldırıda sol gözünden yaralanmış: “Sığınağın bulunduğu binaya bomba atıldı, sol gözüme şarapnel parçası geldi. Tedavi olduktan sonra tekrar buraya döndüm, ölsem de burada öleceğim. Korkup kaçmamızı bekliyorlar ama gitmeyeceğiz.”

ERMENİSTAN GÜÇLERİ ÇEKİLİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği belirtilerek, “İşgal altındaki bölgelerdeki Ermenistan güçlerine ağır darbe vuruldu, düşmanın araç, mühimmat ve yakıtı tükenmek üzere. Azerbaycan ordusu insani ateşkese uydu ve tüm cephe boyunca avantajlı durumda” denildi. Açıklamada, Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği ve Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.