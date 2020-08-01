Sıfır noktasından Yunanistan’a mesaj

Burada hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı hediye etti. ‘Hudut kartalları’ ile kahvaltıda bir araya gelen Akar ve TSK komuta kademesi, Mehmetçiğin bayramını da kutladı. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlere de değinen Akar, şunları söyledi: “Çok açık ve net şekilde biz uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerin kullanılmasından yanayız. Türkiye olarak, TSK olarak hiçbir şekilde ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, halkımızın, ne de KKTC’nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege’deki hak alaka ve menfaatlerinden taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil. Yunanlı komşularımızla bazı temaslarımız var. Daha önce iki kez Atina’da bir kez Ankara’da toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün de Ankara’da yapılmasını bekliyoruz. Toplantılarda birtakım sorunların da çözülebilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz.” Ermenistan’ın 16 Temmuz’daki Azerbaycan’a saldırısını hatırlatan Akar, “Azerbaycan Türkü bizim can kardeşimizdir. Bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Şu anda bizim orada yıllık planlı tatbikatımız var” mesajını verdi.