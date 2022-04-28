Sıfır-Kovid zulmü! Karantina dayanılmaz bir hal aldı, ayaklanmalar başladı...

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Sıfır-Kovid politikasında ısrar eden Çin'in finans merkezi Şanghay'da aldığı karantina önlemleri kent sakinleri için adeta zulme dönüştü.

Haftalardır evlerinden çıkamayan, temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan kent sakinleri yetkilerin evlerinin önüne çektiği metal bariyerler arkasında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.



Şangay'daki metal bariyerler böyle görüntülendi Kaynak: Weibo

DAYANILMAZ BİR HALE GELDİ

Hükümet yetkilileri aldıkları sıkı önlemleri gevşetmeye pek niyetli görünmüyor ancak kilit altında olan 25 milyon insan için durum artık dayanılmaz bir hale geldi. Çin'de uygulanan yoğun sansüre rağmen her gün yeni bir video sosyal medyaya düşüyor ve insanların yaşadıkları şartlar gözler önüne seriliyor.

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Bu görüntülerden sonuncusu kent sakinlerinin artık patlama noktasında olduğunu ortaya koydu. Şangay'da çekildiği düşünülen görüntülerde yabancı asıllı olduğu belirtilen bir adamın tehlikeli madde kıyafeti giymiş Çin polisi tarafından sürüklendiği görülüyor.



Metal bariyerleri aşmaya çalışan ve aksanından Fransız asıllı olduğu düşünülen adamın polislerden kaçmaya çalışırken "Yaşadıklarımız kimsenin umurunda değil. Kendimi öldüreceğim, ölmek istiyorum" dediği duyuluyor. Polisler ise geç adamın isyanına "Çin'e geldiniz, buradaki yasalara ve yönetmeliklere uymanız gerekiyor" yanıtını veriyor.



Polislerin elinden defalarca kez kaçıp metal bariyerlere çarpan çaresiz adam yetkililer tarafından son kez yakalanıp yere sabitlenince gözyaşlarına boğuldu.

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Sosyal medyaya düşen görüntüler infiale neden olurken video kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

AYAKLANMALAR BAŞLADI

Artan vaka sayıları sonrası alınan önlemlerin sürekli artırılması ve insanların yiyecek yemek bulamayacak hale gelmesi sonrası şehrin birçok bölgesinde ayaklanmalar meydana geldi. Bazı kişilerin polislerin çektiği metal bariyerleri yıkmaya çalıştığı görülürken, karantinadan boğulan insanların çoğu balkonlarına çıkarak çığlık atıyor.

VAKA SAYISI EN YÜKSEKTE! SIRA PEKİN'DE Mİ?

Toplu nükleik asit testi yapılan başkent Çin'in başkenti Pekin’de son 24 saatte 50 yeni vaka tespit edildi ve kentte 22 Nisan’da Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.



Pekin'de test kuyruğu

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre Nisan ayının başından bu yana karantina uygulanan Şanghay’da son 24 saatte bin 292’si semptomatik olmak üzere toplam 10 bin 622 vaka tespit edildi. Bu sayı, son 24 günün en düşük vaka sayısı olarak kayıtlara geçerken, Covid-19 kaynaklı 47 ölüm bildirildi.

TOPLU TESTLER ENDİŞE YARATTI

Çin'in başkenti Pekin'de yetkililerin neredeyse tüm kent sakinlerinden Kovid testi yaptırmalarını istemesi halk arasında panik yarattı. Şangay benzeri bir kapanma ile karşı karşıya kalacaklarından korkan kent sakinleri marketlere akın etti ve rafları boşalttı.

Başkentte gözler şimdi yapılan ikinci toplu testin sonuçlarına kilitlendi. Test sonuçları sonrası kısıtlama kararı gelip gelmeyeceği şu an için belirsiz.

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