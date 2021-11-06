Sierra Leone'de facia: 92 ölü, 100'den fazla yaralı

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Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da petrol taşıyan bir tanker, bir kamyonla çarpıştıktan sonra patladı. Patlama öncesinde geniş bir alana saçılan petrolün patlamayla birlikte alev alması, etraftaki çok sayıda insanın alevlerin ortasında kalmasına yol açtı.



92 ÖLÜ,

YOLLAR CESETLERLE DOLU

92 kişinin öldüğü patlamada 100lerce yaralı olduğu iddia ediliyor. Yerel basında yer alan görüntülerde tankerin patladığı kavşağa çıkan yollarda kömüre dönmüş cesetler görülüyor.

Devlet Başkanı Julius Maada Bio, trajik patlama nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu açıkladı.



Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, "rahatsız edici" fotoğraflar gördüğünü ve 100'den fazla insanın hayatını kaybettiğine dair söylentiler olduğunu söyledi. Yerel basına göre devlete ait morga 90'dan fazla ceset götürüldü, Freetown'daki hastanelerde ise 100 yaralı tedavi görüyor.



İÇİ YOLCU DOLU OTOBÜS TAMAMEN ALEV ALDI

Batı Afrika ülkesindeki patlama, TSİ Cumartesi 01.00'de, kentin Wellington bölgesindeki kalabalık Choithram süpermarketinin önündeki kavşakta meydana geldi. Yerel basındaki haberlerde içi yolcu dolu bir otobüsün tamamen yandığı, etraftaki dükkanların da alev aldığı aktarılıyor.

Sierra Leone'nin Ulusal Afet Yönetim Kurumu Başkanı Brima Bureh Sesay olayın "felaket bir kaza" olduğunu söyledi.

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Olayın üzerinden 12 saat geçmesine rağmen etraftaki yanmış araçlarda ceset parçaları duruyor. Petrol tankeri ve çarptığı kamyondan geriye kalanlar da yolun ortasında.

Kazanın ardından motosikletli taksi sürücüleri tankerin etrafına gelerek sızan petrolü toplamaya çalıştı. Bu trafiğin tıkanmasına neden oldu. Kısa bir süre sonra da patlama gerçekleşti.



Etraftaki insanlar ve arabalarıyla trafikte takılanlar alev toplarının arasında kaldı. Yetkililer cesetlerin çoğunun morga götürüldüğünü, ağır yaralıların da hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı. Olay yerine itfaiye ve polisin yanı sıra ordu da gönderildi.