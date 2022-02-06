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Şi’den Olimpiyat diplomasisi

#Çin#Şi#Olimpiyat
Şi’den Olimpiyat diplomasisi

Pandeminin başından beri yurtdışı seyahate çıkmayan ve yabancı devlet başkanlarıyla yüz yüze görüşmeler yapmayan Çin lideri Şi Cinping, Pekin Kış Olimpiyatları’nı diplomasi arenasındaki yokluğunu telafi etmek için kullanıyor.

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ABD, Avustralya, İngiltere ve Kanada dahil birçok ülkenin insan hakları endişeleriyle uyguladığı diplomatik boykota rağmen Şi, dün oyunlara katılan liderler onuruna bir akşam yemeği verdi.

BM’DEN PEKİN’E ÖVGÜ

Ziyafete katılanlar arasında Rusya lideri Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan Başbakanı İmran Khan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da vardı. Konuklar arasındaki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı konuşmada, Çin’in korona ile mücadelesini övdü. Çin lideri Şi ise yaptığı açıklamada, açılışta kendisini yalnız bırakmayan ülke liderlerine teşekkür etti. Çin devlet gazetesi Global Times ise açılışa sadece otoriter liderlerin katıldığı yönündeki değerlendirmeleri eleştirdi ve bunların “zamanı geçmiş Çin karşıtı klişe söylemler” olduğunu yazdı.

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PANDEMİDEN BERİ İLK GEZİ KAZAKİSTAN’A

Bu arada, ikili temasları kapsamında, geçtiğimiz ay şiddetli sokak olaylarının yaşandığı ve Rus askerinin müdahalesiyle kontrolü yeniden ele alan Kazakistan’ın Cumhurbaşkanı Tokayev ile de görüşen Şi, “yeni Kazakistan’ın inşasında gerekli yardımı sağlama” sözü verdi. Bu arada Tokayev’in daveti üzerine Çin Devlet Başkanı Şi’nin eylül ayında Kazakistan’a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Eğer arada başka bir gezi olmazsa bu, Şi’nin Ocak 2020’den beri ilk yurtdışı seyahati olacak.

Şi’den Olimpiyat diplomasisi

‘ÇİN VE MISIR BENZER VİZYONU PAYLAŞIYOR’

Önceki gün Putin ile bir araya gelen Şi, dün ise aralarında Sisi’nin de olduğu bir dizi liderle ikili görüşmelerini sürdürdü. Sisi ile görüşmesinde Şi, “Çin ve Mısır, çıkarlarını savunma konusunda benzer vizyon ve stratejileri paylaşıyor” dedi; iki ülke arasında artan siyasi ve ekonomik iş birliğini övdü.

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#Çin#Şi#Olimpiyat

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