Şiddetli yağışlar en az 300 evi yıktı! Pakistan'da acil durum...

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Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Gwadar şehrinde şiddetli yağış sele neden oldu. Selde en az 300 ev yıkılırken binden fazla araç Pakistan-İran sınırında sel nedeniyle mahsur kaldı. Selin binlerce kişiyi evsiz bırakmasının ardından Pakistan Donanması botlar aracılığı ile halk güvenli alana taşındı.

Öte yandan Gwadar Uluslararası Havalimanı’nda şiddetli yağış nedeniyle uçuşlar iptal edilirken Ketta şehrindeki drenaj sistemlerinin de bozulduğu öğrenildi.

