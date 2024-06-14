×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Şiddetli sel ve fırtına Şili'yi vurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Şili#Sel#Fırtına
Şiddetli sel ve fırtına Şiliyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 12:22

Şili’de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği afette en az 2 bin 300 evde hasar oluştu.

Haberin Devamı

Şili’de hafta boyunca şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Ülkenin merkezi ve güney bölgelerinde yaşanan yağışların sel felaketine yol açması sonucu yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yerel yetkililer tarafından açıklamaya göre 2 bin 300 ev hasar gördü, 4 bin 300 kişi evsiz kaldı, 60 bin evde ise elektrik kesintisi meydana geldi. Çarşamba günü gece saatlerinde şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir ağacın traktörün üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Başkent Santiago'nun güneyindeki Bio Bio bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen onlarca ev yıkıldı, Curanilahue kasabası tamamen sular altında kaldı. Şili Eğitim Bakanlığı, Şili'nin 16 bölgesinden 7’sinde derslere bu hafta ara verildiğini açıkladı.

Şiddetli sel ve fırtına Şiliyi vurdu

Yetkililer Santiago ve 7 bölgeyi "afet bölgesi" ilan ederken, güneyde şiddetli etki gösteren fırtınanın Santiago'ya ilerlediği belirtildi. Santiago Metropolitan Bölgesi Valisi Claudio Orrego yaptığı açıklamada, "Şehir direniyor, ancak sorumluluk alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullanarak bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şili#Sel#Fırtına

BAKMADAN GEÇME!