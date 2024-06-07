Şiddetli fırtına can aldı! Pakistan'da 8 can kaybı

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Pakistan'ın Pencap eyaletini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Eyalette çok sayıda evin hasar gördüğü şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi.



Ağaçların devrildiği eyalette sokaklar sular altında kaldı. Pencap eyaletinde şiddetli fırtına ve yağışa bağlı 8 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Khushab bölgesinde araçlarına yıldırım isabet eden iki kardeşin hayatını kaybederken babaları ise yaralandı. Eyalete bağlı Gujranwala bölgesinde ise aralarında bir kız çocuğunun bulunduğu 3 kişi evlerinin çatısı ve duvarlarının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Dera Ismail Khan isimli bir Pakistanlının ise evine, Bashir adlı bir kişinin de tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu öldüğü açıklandı. Wazirabad şehrinde ise bir motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgar sonucu kaza yaptığı ve olay yerinde öldüğü kaydedildi.



Yıldırım düşmesi sonucu bir milyon rupi değerindeki 10'dan fazla sığırın telef olduğu aktarıldı.