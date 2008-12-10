"Şiddet uygulayanlar demokrasi düşmanı"

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, “Şiddet uygulayan vandalların demokrasi düşmanı olduğunu” söyleyerek birlik çağrısında bulundu.

Karamanlis, tüm televizyon kanallarından canlı yayımlanan açıklamasında, 16 yaşındaki Aleksis Grigoropulos'un geçen cumartesi gecesi polis kurşunu ile yaşamını yitirmesinin ardından Yunanistan'ı savaş alanına çeviren olaylar hakkında konuştu.



“Gerek hükümet, gerekse tüm siyasi partilerin görevlerinin, demokrasi karşıtlarına karşı koymak olduğunu” söyleyen Karamanlis, parti çıkarlarına uygun demeçlerin sırası olmadığını belirtti.



Hükümetin ücret politikasını protesto etmek ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yarın yapılacak genel grev çerçevesinde planlanan gösterilere de değinen Karamanlis, “ Çalışanların haklarını aramak için yarın yapacakları gösterilerin ertelenmesini istedim. Bunlar şiddet yanlılarınca kullanılmamalıdır. Hepimiz şiddet kullanımı, soygun, yağma, ve kundaklama gibi hareketler karşısında birlik olmalıyız. Bu bizim yükümlülüğümüzdür. Hükümet olayları kararlı ve soğukkanlı bir biçimde ele almaktadır” diye konuştu.



ATİNA'DA OLAYLAR



Bu arada, Grigoropulos'un akşamüstü Atina'nın güneyindeki Palio Faliro semti mezarlığında toprağa verilmesinin ardından Atina'da yeniden olaylar çıktı.

Yunan televizyonları, Palio Faliro semtinde bir polisin havaya ateş açtığını öne sürdü.



Kentin güney semtlerinin yanı sıra, Atina merkezindeki Sindagma meydanı ve çevre cadde ile sokaklarda, Atina Teknik Üniversitesi civarında da polisle göstericiler arasında göz yaşartıcı gaz, taş, sopa ve molotofkokteyllerinin kullanıldığı çatışmalar çıktığı bildirildi.



Yunan televizyonları yıkıp yakma olaylarını “Vandalizm ve beyinsizlik” olarak niteledi. Hükümeti ve polisi de yetersizlikle suçlayan televizyonlar, vatandaşların mallarını ve canlarını korumak için sokağa inmek zorunda kaldığını ifade etti.



KAKLAMANİS



Atina Belediye Başkanı Nikitas Kaklamanis de yakıp yıkma eylemlerine karışanları “Neo anarşistler” diye adlandırdı.

Vatandaşların sokağa çıkıp tepkilerini gösteri yaparak göstermelerinin doğal hakları olduğunu vurgulayan Kaklamanis, “Ama bunlar gösterici değil neo anarşist bunlar” diye konuştu.



Daha kararlı bir polis teşkilatı gereksinimi içinde olunduğu da savunan Kaklamanis, “Umarım, hiçbir polis olaylarda yaşamını yitirmez. Aksi halde binlerce öfkeli polisi nasıl kontrol altına alabiliriz? Aleksis'in kapanan gözleri, bizimkileri açsın. Ortalığı yakıp yıkanlar, ne yaptıklarına bir baksınlar” dedi.



Grigoropulos'un geçen Cumartesi gecesi öldürülmesinin ardından başlayan ve halen devam eden olaylarda, başta Atina ve Selanik olmak üzere Yunanistan'ın hemen tüm kent merkezlerinde iş yerleri, kamu binaları, banka şubeleri, okullar, oteller, aralarında polis ve itfaiye araçlarının da bulunduğu çok sayıda araç, taş, sopa ve molotofkokteylli saldırılar sonucu büyük hasar gördü.