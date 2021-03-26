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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:24 | Son Güncelleme:

Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını kızı idam etti

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Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını kızı idam etti

Kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren İranlı Maryam Karami idam edildi. Kadının idam cezasını ise kızı uyguladı.

İran bir kez daha 'Kısasa kısas' uygulaması ile gündemde.

İngiliz basının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının idam cezasını kızı gerçekleştirdi.

KIZI 'KAN PARASI'NI KABUL ETMEDİ

Babası annesi tarafından öldürülen genç 'diya' olarak bilinen kan parasını kabul etmedi ve bu adımı ile annesinin idamına izin vermiş oldu.

İranlı Maryam Karami'nin kocasından boşanmak istediği, kocasının ise bunu kabul etmediği ve eşine şiddet uyguladığı belirtiliyor.

Bir başka iddia ise Karami'nin kocasının idam edilen kadının babası tarafından öldürüldüğü.

Son dakika: İran şampiyon güreşçiyi idam etti
Son dakika: İran şampiyon güreşçiyi idam etti!

İran'da yakınları öldürülen kişilere sunulan kanuni hak kapsamında 'kısasa kısas' uygulaması sıklıkla uygulanıyor.

Bir yakını öldürülen kişi, cinayeti işleyen kişiden kan parası talep edebiliyor.

Kişi tercihini bu yönde kullanmazsa idam cezasını kendi eli ile uygulayabiliyor.

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