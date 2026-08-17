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Sicilyaâ€™da soygunâ€¦ Messinaâ€™nÄ±n 4 eseri Ã§alÄ±ndÄ±

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#Sicilya Müzesi Soygunu#Antonello Da Messina#Rönesans SanatÄ±
Sicilyaâ€™da soygunâ€¦ Messinaâ€™nÄ±n 4 eseri Ã§alÄ±ndÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 17, 2026 07:00

Ä°TALYAâ€™nÄ±n Sicilya AdasÄ±â€™ndaki Messina BÃ¶lge MÃ¼zesiâ€™nden, RÃ¶nesansâ€™Ä±n Ã¶nemli ressamlarÄ±ndan Antonello da Messinaâ€™ya ait dÃ¶rt eser Ã§alÄ±ndÄ±.

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HÄ±rsÄ±zlarÄ±n, dÃ¼n akÅŸam Ã¼lke genelinde Ferragosto tatilinin kutlandÄ±ÄŸÄ± ve kentteki La Vara dini festivali nedeniyle kalabalÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada alarm sistemlerini aÅŸarak mÃ¼zeye girdiÄŸi belirtildi. Ã‡alÄ±nan eserlerin, Messinaâ€™nÄ±n en Ã¶nemli yapÄ±tlarÄ±ndan kabul edilen Polittico di San Gregorioâ€™nun gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan beÅŸ ahÅŸap levhasÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ ile bir yÃ¼zÃ¼nde Hz. Meryem, Hz. Ä°sa ve Fransisken bir keÅŸiÅŸin, diÄŸer yÃ¼zÃ¼nde ise Hz. Ä°saâ€™nÄ±n tasvir edildiÄŸi Ã§ift taraflÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir tablosu olduÄŸu kaydedildi. 15â€™inci yÃ¼zyÄ±lda Ã§izilen tablolarÄ±n deÄŸeri ise aÃ§Ä±klanmadÄ±.

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Sicilyaâ€™da soygunâ€¦ Messinaâ€™nÄ±n 4 eseri Ã§alÄ±ndÄ±

Sicilyaâ€™da soygunâ€¦ Messinaâ€™nÄ±n 4 eseri Ã§alÄ±ndÄ±

Sicilyaâ€™da soygunâ€¦ Messinaâ€™nÄ±n 4 eseri Ã§alÄ±ndÄ±

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#Sicilya Müzesi Soygunu#Antonello Da Messina#Rönesans SanatÄ±

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