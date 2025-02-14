Sicilya mafyasına ağır darbe: Son 40 yılın en büyük baskını

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İtalya’nın özerk bölgesi Sicilya’nın başkenti Palermo’da önceki gün mafyaya karşı düzenlenen büyük bir operasyonda yaklaşık 150 kişi tutuklandı. Cosa Nostra suç örgütünü hedef alan şafak baskınlarında 1200’den fazla polis görev alırken, İtalyan medyası bu operasyonun mafyaya yönelik son 40 yılın en büyük baskını olduğunu belirtti. Carabinieri olarak adlandırılan İtalyan jandarması tarafından yapılan açıklamaya göre, çete üyeleri hakkında toplam 183 tutuklama emri çıkarıldı ancak şüphelilerden 36’sı zaten gözaltındaydı. Şüpheliler, gasp ve mafya ilişkisinden uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüse kadar çeşitli suçlarla itham edildi.

Bir zamanlar Sicilya’da neredeyse mutlak bir güçle hüküm süren Cosa Nostra’nın hakimiyeti son 25 yıl içinde azaldı. Liderlerinin birçoğunun tutuklanması, yerel yetkililerin daha dikkatli davranması ve mafyaya karşı koymaya istekli bölge sakinlerinin sayısındaki artış, örgütün adadaki hakimiyetini azalttı. Her ne kadar Cosa Nostra zayıflamış olsa da gençleri kendine çekmeye devam ediyor.

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MELONİ: MÜCADELE DURMAYACAK

Polis, örgüte yeni katılan bir gence yaşlı bir ortağı tarafından, haraca tabi kişilere nasıl davranılacağı ve mafya babalarıyla nasıl iletişim kurulacağı da dahil olmak üzere “mafya dersleri” verildiğini anlattı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de tutuklamalarla ilgili X hesabında, ‘Cosa Nostra’ya çok ağır bir darbe vurulduğunu’ paylaştı. Meloni, “Mafyaya karşı mücadele durmayacak” diye yazdı.