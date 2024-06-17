‘Sıcakta yürüyüşe çıkmayın’ uyarısı: Komşuda bir turist öldü diğeri kayıp

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Salı gününden bu yana kayıp olan 55 yaşındaki Amerikalı turistin cesedinin, sahile giden bir kişi tarafından bulunduğu belirtildi. Polis, Amorgos Adası’nda tek başına yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ABD’li turisti ise hâlâ aradıklarını duyurdu. Salı günü kaybolan 59 yaşındaki Albert Calibet’in gönüllülerin de katıldığı kalabalık bir ekip tarafından arandığı kaydedildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE GÜNEŞTEN UZAK DURUN

Uzmanlar, Yunanistan genelindeki aşırı sıcaklara dikkat çekerek, özellikle öğle saatlerinde uzun yürüyüşlere çıkılmaması konusunda uyarıyor. Bebekler, çocuklar ve yaşlılar için ölümcül olabilen sıcak çarpmasına karşı, 11:00-16:00 arası güneşten uzak durulmasını ve bol su içilmesini öneriliyor. Ülkenin popüler turistik mekânı antik Akropolis kenti, sıcaklıkların 40 dereceyi geçtiği saatlerde ziyaretçilere kapatılıyor. Akropolis’e girmek için sıraya giren turistlerin sıcaktan bayıldığı belirtiliyor. Sömbeki Adası’nda yürüyüşe çıkan 67 yaşındaki doktor Michael Mosley, kaybolduktan dört gün sonra, doğal sebeplerden ölmüş halde bulunmuştu.