Sıcaklık rekorlarını orman yangınları takip etti… Dünyanın ciğerleri yanıyor

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YUNANİSTAN: Yangınların geniş alanlara yayıldığı başkent Atina’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi bölgesinde bazı yerleşim birimleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Koropi’de dün öğle saatlerinde çıkan açık alan yangını kısa sürede yerleşim birimlerine yaklaştı.

ALMANYA: Ülkenin doğusunda yer alan Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde 1 Temmuz’da çıkan iki büyük orman yangını da etkisini sürdürüyor. Yangınlara binden fazla acil durum personeli müdahale ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alman basınında yer alan haberlerde, orman yangını nedeniyle Saksonya’ya bağlı Zeithain ve Wülknitz belediyeleri ile Gröditz kasabası için afet uyarısı yayınlandığı belirtildi.

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İNGİLTERE: Kuzeydeki Huddersfield kentinde bulunan tarihi ve simgesel Castle Hill Tepesi’nde yangın meydana geldi. West Yorkshire İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Castle Hill’in eteklerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangına 6 itfaiye aracının müdahale ettiği bildirildi. Açıklamada, ekiplerin yangının yeniden alevlenmemesi için gece boyunca bölgede soğutma çalışmaları yaptığı belirtildi.

ARNAVUTLUK: Son 24 saatte ülke genelinde 21 yangın tespit edildi. Bunlardan birinin de Elbasan kentindeki çöp depolama alanı olduğu bildirildi. Yetkililer, 17 noktadaki yangının söndürüldüğünü, çöp depolama alanı ve diğer üç noktadaki alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Çöp depolama alanındaki yangının ise 4 gündür devam ettiği ifade edildi.

ABD: California eyaletinde yangınlar, 22 bin hektardan fazla alanı kapladı. California Orman ve

Yangından Koruma Departmanı’nın verdiği bilgilere göre, San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz’da başlayan yangın yaklaşık 21 bin 300 hektar alanı kaplarken, yangının sadece yüzde 10’u kontrol altına alınabildi.