Sıcaklık artışı bebeklerin cinsiyetlerini etkiliyor

Haberin Devamı

İklim değişikliğinin yalnızca çevreyi değil insan biyolojisini de etkileyebileceğine dair yeni bulgular ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi’nden Sosyoloji Bölümü araştırmacıları, Sahra Altı Afrika’daki 33 ülke ve Hindistan’da gerçekleşen beş milyondan fazla doğumu analiz etti.

Sonuçlara göre, 20°C’nin üzerindeki sıcaklıklar her iki bölgede de erkek doğumlarının azalması ve kız bebek doğumlarının artmasıyla ilişkilendirildi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Abdel Ghany, aşırı sıcaklıkların yalnızca bir halk sağlığı sorunu olmadığını belirterek, “Sıcaklık, fetüsün hayatta kalma ihtimalini etkileyerek doğumda cinsiyet dengesini değiştirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmada, Sahra Altı Afrika’da erkek doğumlarındaki azalmanın anne adaylarında görülen ısı stresine bağlı doğum öncesi kayıplarla ilişkili olabileceği belirtildi. Hindistan’da ise etkinin gebeliğin özellikle ikinci üç aylık döneminde daha belirgin olduğu görüldü. Özellikle ileri yaştaki annelerde ve daha önce erkek çocuk sahibi olmayan kadınlarda erkek doğum oranının düştüğü tespit edildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Manchester Üniversitesi’nden araştırmacılar, mevsimsel değişimlerin erkek doğurganlığı üzerindeki etkisini inceledi. Danimarka ve Florida’da 15 binden fazla erkek üzerinde yapılan çalışmada, sperm kalitesinin yaz aylarında daha yüksek, kış aylarında ise daha düşük olduğu görüldü.