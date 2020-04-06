Sıcak ülkelerde durum nasıl

SİNGAPUR Tropikal iklime sahip Güney Pasifik ülkesi Singapur’da şimdiye kadar 1189 vaka görüldü ve 6 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki ilk vaka 15 Şubat’ta kaydedilirken, aradan yaklaşık 1.5 ay geçmesine karşın hasta sayısı bini henüz geçti. Halihazırdaki hava sıcaklıkları 28-30 derecelerde seyrediyor. Ülkede sıcaklıklar yılın hemen hemen hiçbir zamanı 20 derecenin altına da düşmüyor. Ancak vaka sayısının bini geçmesinin ardından önlemleri arttıran yetkililer, önceki gün ülke genelinde 1 ay kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

MALDİVLER Dünyanın en gözde tatil merkezlerinden Maldivler’de, şimdiye dek kaydedilmiş 19 vaka bulunuyor. Bu kişilerden 13’ü de iyileşti. Maldivler hükümeti, virüs tespit edilen tüm kişilerin yabancı olduğunu bunlardan bir kısmının turist, bir kısmının da göçmen işçiler olduğu açıklamıştı. Ülkede hava sıcaklıkları 32 derecede seyrediyor. Güney Asya’daki takımada ülkesinin nüfusu ise yaklaşık 440 bin olarak biliniyor. Maldivler hükümeti, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore, Çin ve Bangladeş’ten turistlerin ülkeye girişini yasaklamıştı.

BAE Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği, hatta 36 derecelere kadar çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şimdiye kadar 1.505 korona vakası görüldü. Bu vakaların 10’u ölümle sonuçlanırken, ilk vaka 15 Şubat’ta kaydedildi. Bu tarihin üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmesine rağmen, 9.5 milyonluk ülkede, salgın çok hızlı ilerlemedi.

MALEZYA Sıcak iklime sahip Güney Asya ülkelerinden Malezya’da da şimdiye dek kaydedilmiş 3483 vaka bulunuyor. Bu vakaların 57’si ölümle sonuçlandı. Ülkedeki mevcut hava sıcaklıkları en düşük 28 en yüksek 31 derecelerde seyrediyor.

AFRİKA KITASI Avrupa ülkelerinden gelen kişiler aracılığıyla Afrika’ya ulaşan koronavirüs, kıta ülkelerinden ilk olarak Mısır’da görüldü. Cezayir, Fas, Nijerya ve Güney Afrika’ya da sıçrayan virüs, daha sonra Lesotho ve Komor Adaları hariç kıtanın tamamına, toplamda 50 ülkeye yayıldı. Şubat ortasından bu yana Afrika kıtasında 8.536 koronavirüs vakası görülürken, 360 kişi de hayatını kaybetti.