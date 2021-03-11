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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Sıcak lavların üzerinde ölümle dans: Rekor kırdı!

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Brezilyalı Karina Oliani, sıcak lavların üzerinde yaptığı gösteriyle adeta yürekleri ağza getirdi. Lavların üzerinde adeta ölümle dans eden Oliani bu cesaretiyle dünya rekoru da kırmış oldu.

Brezilyalı Karina Oliani, Etiyopya'nın Afar kentindeki sıcak volkanik lav gölü Erta Ale'nin üzerine gerilmiş ipe asılan askıyla sıcak lav gölünü boydan boya geçerek Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

Brezilyalı video yapımcısı Karina Oliani, Etiyopya’da bulunan Erta Ale sıcak lav gölü üzerine kurulmuş 100 metrelik ipe asılan askıyla sıcak lav gölünü geçerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Oliani, daha önce anakonda yılanlarıyla yüzmüş, Everest Dağı'nın kuzey ve güney taraflarına çıkmış hatta havada süzülen uçakların kanatlarında yürüyerek birçok tehlikeli gösteri yapmıştı.

Sıcak lavların üzerinde ölümle dans: Rekor kırdı

100 METRELİK İPİN ÜZERİNDE   

Kanadalı donanım uzmanı Frederick Schuett, Oliani’nin yüksek sıcaklıktaki lava gölünün üzerinden ipe takılmış askıyla geçebilmesi için, gerekli halat sistemini hazırladı. Oliani, sıcağa dayanaklı tulum içinde lava gölünün üzerine gerilmiş 100 metrelik ipe tutturulmuş askıyla bir uçtan diğer uca geçerek, adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Sıcak lavların üzerinde ölümle dans: Rekor kırdı

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