MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSıcak havayı görünce yasakları unuttular!
GeriDünya Sıcak havayı görünce yasakları unuttular!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

Sıcak havayı görünce yasakları unuttular!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıcak havayı görünce yasakları unuttular!
Abone Olgoogle-news

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgınında ağır kayıpların yaşandığı ve hava sıcaklığının 24 dereceye yükseldiği İngiltere’de halk karantina kurallarını ihlal ederek sahil kenarlarına akın etti.

Corona Virüsü salgınında ağır kayıplar veren İngiltere'de güneşli havayı fırsat bilen halk karantina yasaklarına uymadı.

Hava sıcaklıklarının 24 dereceye yükselmesinin ardından İngiltere’nin Brighton sahiline giden insanların Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle konulan ülke genelindeki “kısmi sokağa çıkma yasağını” çiğnedikleri görüldü.

Sıcak havayı görünce yasakları unuttular

Yasakların çiğnenmesinin ardından polis ve askeri tekneler güney sahilinde devriye gezdi. Öte yandan, İngiltere’de ülke genelinde 73 bin 758 kişide virüs tespit edilirken 8 bin 958 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle