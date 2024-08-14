Sıcak hava Avrupa’da can aldı

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İKLİM değişimi nedeniyle yaşanan aşırı sıcaklığın Avrupa genelinde ölümleri artırdığı ve 3 bin 200’ü Almanya’da olmak üzere Avrupa’da geçen yıl 47 bin 690 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü’nün Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 35 Avrupa ülkesinde aşırı sıcaklardan toplan 47 bin kişinin öldüğü belirtildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle en fazla ölümün 2022 yılında yaşandığı ve geçen yılki rakamların verilen işlendiği 2015’ten bu yana en yüksek ikinci rakam olduğuna da dikkat çekildi.

DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ

Araştırmacılar, sıcaklığa bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ülkelerin Güney Avrupa’da yer alan ülkeler olduğunu ortaya koydu. Aynı verilere göre, aşırı sıcaklıklar nedeniyle Yunanistan’da bir milyon kişi başına 393, Bulgaristan’da 229, İtalya’da 209, İspanya’da 175, Almanya’da ise 76 ölüm kaydedildi.

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TARİHİN EN SICAK TEMMUZU

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin ölçümlerine göre geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen “en sıcak temmuz” olarak kayıtlara geçti. Kurumdan yapılan açıklamada temmuzda ölçülen ortalama küresel yüzey sıcaklığının 20’nci yüzyıl ortalamasının 1.21 derece üzerinde olduğu bildirildi. 175 yıllık küresel verilere göre tarihin “en sıcak temmuzu”, aynı zamanda üst üste en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 14’üncü ay oldu. Aynı ayda ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları ise “en sıcak ikinci temmuz” olarak kaydedildi.

MONT BLANC’TA BİLE HAVA ISINDI

İTALYA-Fransa sınırında bulunan Avrupa’nın en yüksek dağı Mont Blanc’ta, 4 bin 750 metre yükseklikte hava sıcaklığının 33 saat boyunca 0 derecenin üzerinde ölçüldüğü kaydedildi. Aşırı sıcakların etkili olduğu İtalya’nın Valle d’Aosto Bölgesi Çevre Koruma Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dağdaki meteoroloji istasyonunun ölçümlerinde 10 Ağustos gece yarısından 11 Ağustos sabahı 09.00’a kadar geçen 33 saatlik sürede sıcaklığın 0 derecenin üzerinde kaldığı kaydedildi. Kurumun açıklamasında yüksek irtifalarda yüksek sıcaklık değerlerinin ölçülmesinin yoğun buzul erimesine ve kar katmanlarının hızlı şekilde azalmasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Diğer yandan, kuzeyden güneye aşırı sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkili olmasının beklendiği İtalya’da Sağlık Bakanlığı, yarın için aralarında başkent Roma’nın da bulunduğu 19 kentte “kırmızı” alarm verdi. Bakanlık, hasta, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere bu kentlerde yaşayan herkesi sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı uyardı.