Sıcak hava Avrupa’da can aldı... 2 bin 300 kişi öldü

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Henüz 2025 yılına ait küresel resmi veriler yayımlanmasa da, bu yaz Avrupa ve Hindistan’dan gelen ön veriler durumun ciddiyetini ortaya koydu. Yalnızca Avrupa kıtasında sıcaklıklar nedeniyle en az 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da 481, İspanya’da 394, Fransa’da 235, İngiltere’de 570 kişi, Yunanistan’da 96 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Hindistan’da ise bu sayı 455 olarak açıklandı.

16 YILDA MİLYONLARCA ARTTI

Uzmanlar, küresel ısınma ve iklim krizinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha uzun süreli, yoğun ve yaygın hale geldiğine dikkat çekiyor. DSÖ verilerine göre 2000–2016 yılları arasında aşırı sıcaklara maruz kalan insan sayısı yaklaşık 125 milyon arttı. Sıcak hava dalgaları yalnızca büyük şehirlerde değil, kırsal alanlarda da ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Yaşlılar, kronik hastalığı bulunan ve düşük gelire sahip bireyler en büyük risk grubunu oluştururken, uzmanlar bireyleri serin alanlarda kalmaya ve bol sıvı tüketmeye çağırıyor. Uzmanlar, sıcaklıkların önümüzdeki haftalarda daha da artacağı uyarısında bulunuyor.