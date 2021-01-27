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GeriDünya Sibirya'da inanılmaz keşif... 40 bin yıldır buzların altındaydı
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Sibirya'da inanılmaz keşif... 40 bin yıldır buzların altındaydı

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Bilim insanları Rusya'nın Sibirya bölgesinde inanılmaz bir keşif gerçekleştirdi. 40 bin yıldır buzulda saklı kalan nesli tükenmiş gergedan bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir buzulda 40 bin yıldır korunan ve 14 bin yıl önce nesli tükenen tüylü gergedan keşfedildi. 

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki buzullarda 40 bin yıldır korunan tüylü bir gergedan, bilim insanları tarafından keşfedildi. Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor.

Uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanıyor. 

Sibiryada inanılmaz keşif... 40 bin yıldır buzların altındaydı

TÜRÜN NESLİ 14 BİN YIL ÖNCE TÜKENDİ

Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore’de yaygın olduğu ifade edildi. 

Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi. Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor.

Sibiryada inanılmaz keşif... 40 bin yıldır buzların altındaydı

 

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