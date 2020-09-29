Siber savaş da başladı

İlk saldırı dün Ermenistan’dan geldi, Azerbaycan devlet sitesi www.gov.az devre dışı kaldı. Bu saldırıya kısa süre içinde Azerbaycan yanıt verdi. Ermenistan devlet sitesi www.gov.am ‘hack’lendi.

Siber saldırıların ardından saatler boyu kapalı olan Azerbaycan devlet sitesi www.gov.az erişime açılırken, Ermenistan devlet sitesine ise halen erişim sağlanamıyor.

TÜRKİYE’NİN IP TRAFİĞİNİ KESTİLER

Ermenistan bu saldırıların Türkiye üzerinden yapıldığını varsayarak önceki gece saat 22.00 sıralarında Türkiye doğrultusundan gelen tüm IP’li çıkışları güvenlik duvarı kurarak kapattı. Bu yüzden, Türkiye’den Ermenistan devlet sitelerine giriş tamamen durdu. Bu sırada dünyanın diğer ülkelerinden VPN ile Ermenistan’a erişim devam etmekteydi. Ancak dün sabah saat 11.00’den itibaren de dünyanın farklı rotalarından yapılan saldırılarla Ermenistan e-devlet sistemi www.gov.am’nin tüm dünyayla iletişimi kesildi.

ERMENİSTAN’IN E-DEVLETİ ÇÖKTÜ; UZMANLAR YORUMLADI

Skyfilter firmasının CTO’su Onurkan Arın: “Ermenistan e-devlet sistemi çöktü. Olay örgüsüne bakıldığında bu durum, Azerbaycan’a karşı başlatılan siber saldırı sonrası Ermenistan’a karşılık olarak görülebilir. Siber savaşlarda bu tür girişimler, genellikle daha kapsamlı ve veri sızıntısı dahil kalıcı zararlara yol açabilecek saldırı girişimlerinden önceki sınırlı sürede birbirlerine verdikleri mesaj olarak da yorumlanabilir.”

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Saruhan: “Siber savaş ülkelerin kendi bünyelerinde hacker yetiştirmeleri ve bu hacker’ların zamanı geldiğinde istenilen hedefleri, sistemleri bozmak, çalışamaz hale getirmek, erişilmez hale getirmek, erişimi kısıtlamak, ve hatta yok etmek için çoğunlukla internet üzerinden aksiyon almaları (siber saldırı gerçekleştirmeleri) şeklinde oluyor. Siber saldırılarda Ermenistan’a ait gov.am devlet sitesinin daha çok etkilenmiş olduğunu gözlemlemek mümkün. Ermenistanlı hackerlar tarafından da gerçekleştirilen karşı saldırılar var. Bu saldırıların Azerbaycan’ın devlet sitesi olan gov.az üzerinde henüz ciddi bir etkisi görülmüyor. Azerbaycan’ın elektronik devlet hizmetleri için oluşturduğu digital.gov.az ve my.gov.az sitelerinin erişiminin Azerbaycan tarafından tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğu görülüyor.”