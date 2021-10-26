Siber saldırı İran'ı vurdu: Benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kilit isimden şok açıklamalar Tam bir ay önce...Kilit isimden şok açıklamalar! Tam bir ay önce...#Alec Baldwin
Uzmanlar değerlendirdi: Altın dönemUzmanlar değerlendirdi: Altın dönem!#Altın Fiyatları
Bilinmeyen detaylar ortaya çıktı Tatilleri bile farklıBilinmeyen detaylar ortaya çıktı! Tatilleri bile farklı#Mrna Aşıları
Son dakika... CHP, tezkereye hayır diyecekSon dakika... CHP, tezkereye 'hayır' diyecek#CHP
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Süper aşı hamlesiDünyanın umutla beklediği haber geldi... 'Süper aşı' hamlesi!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider olduCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider oldu#Azerbaycan
Gri listedeki terörist böyle vurulmuştu Uçbey ilk kez kullanıldıGri listedeki terörist böyle vurulmuştu! 'Uçbey' ilk kez kullanıldı#Uçbey
Siber saldırı İranı vurdu... Kuyruk çok benzin yokSiber saldırı İran'ı vurdu... Kuyruk çok benzin yok!#İran
Sıcak saatler... Hedefleri vurdu ABDye uyarı Sıcak saatler... Hedefleri vurdu! ABD'ye uyarı#Rusya
Dikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmazDikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı? İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz#İçişleri Bakanı
Üniversiteye girişte yeni dönem Resmi Gazetede yayımlandı: Puan şartı artırıldıÜniversiteye girişte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Puan şartı artırıldı#Üniversite
Neden ağlıyorum ben Nasıl da aşk dolu bakıyorNeden ağlıyorum ben? Nasıl da aşk dolu bakıyor!#Orlando Bloom
MEB duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylarMEB duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar#Milli Eğitim Bakanlığı
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
Bu kış nasıl geçecek Uzmanlar o tarihe dikkat çektiBu kış nasıl geçecek? Uzmanlar o tarihe dikkat çekti#Hava Durumu
HABERLERDünya Haberleri

Siber saldırı İran'ı vurdu: Benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluştu

#İran#Siber Saldırı#Benzin İstasyonu
Siber saldırı İranı vurdu: Benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluştu

İran'da siber saldırı kaynaklı kesinti nedeniyle benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluştu. Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif şehirlerinde bazı akaryakıt panolarında, "Hamaney benzinimiz nerede?" şeklinde yazılar yer aldı.

Haberin Devamı

İran'da benzin dağıtım sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, bunun siber saldırıdan kaynaklı olduğu iddia edildi.

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif şehirlerinde benzin dağıtım sisteminde arıza meydana geldi ve bazı panolarda "Hamaney benzinimiz nerede?" şeklinde yazılar yer aldı.

Siber saldırı İranı vurdu: Benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluştu

Benzin İstasyonları Odası Başkanı Humayun Salihi, meydana gelen arızanın siber saldırıdan kaynaklı olduğunu belirtirken, yarı resmi Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili hazırladığı haberinde bunun siber saldırıdan kaynaklı olabileceğini kaydetti.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise sorunun teknik olduğunu, kısa süre içinde hallolacağını ve halkın zamla ilgili bir endişesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Olayın 15 Kasım 2019'daki benzin zammı nedeniyle meydana gelen protestoların 2. yıl dönümüne kısa bir süre kala meydana gelmesi dikkati çekti.

Haberin Devamı
İran onu konuşuyor Herkesin gözü önünde valiye tokat

İlgili Haber:İran onu konuşuyor! Herkesin gözü önünde valiye tokat

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin kararıyla benzin fiyatının bin tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Siber saldırı İranı vurdu: Benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluştu

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran Meclisi Kum Milletvekili Mücteba Zünnur, Haziran 2020'de yaptığı açıklamada 6'sı emniyet görevlisi 230 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

İlgili Haberler:

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli varAşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Siber Saldırı#Benzin İstasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!