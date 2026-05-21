Şi-Putin zirvesinden Trump’a mesaj: ‘Orman kanunu istemiyoruz’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de gerçekleşen liderler zirvesinde batıya ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump’a imalı ifadelerle “Orman kanunu hakimiyetinde bir dünya istemiyoruz” mesajı verildi. Rus lider, Pekin’de geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’a gösterilen ilgiden çok daha görkemli bir törenle karşılandı; böylece Pekin açısından Rusya-Çin ilişkilerinin daha büyük önem taşıdığı da vurgulanmış oldu. Trump, Pekin havalimanında üst düzey bir görevli tarafından karşılanırken, Putin uçaktan indiğinde karşısında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi buldu. Putin’in kortejinin geçtiği cadde ve meydanlarda iki ülkenin bayraklarını sallayan büyük kalabalıklar yer aldı. Tiananmen Meydanı’nda yapılan resmî tören de Trump’ın ziyaretini gölgede bıraktı.

ÜÇ SAAT SÜRDÜ

Şi Cinping ile Vladimir Putin arasında ikili görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 3 saat sürdü. Heyetler arası temasların ardından iki tarafın mutabık kaldığı ortak bildiri yayınlandı. Ortak bildiride Çin ile Rusya arasındaki işbirliğinin tarihte görülmemiş seviyeye çıktığı vurgulanırken iki komşu ülkenin daha adil ve çok kutuplu dünya için uluslararası alanda birlikte çalışmaya devam edecekleri aktarıldı.

TRUMP’A SERT MESAJLAR

Bildiride isim vermeden doğrudan ABD Başkanı Trump’ı hedef alan satırlar da gözden kaçmadı. Son derece sert ifadeler kullanılarak, “Çin ile Rusya, son derece hunharca davranan bazı ülkelerin uluslararası alanda sergilediği davranışları kınıyor. Hegemonya kurma düşüncesiyle bağımsız ülkelere silahlı saldırı düzenlenmesi, egemen devlet liderlerinin sözde hukuk adına kaçırılarak güç gösterisinde kullanılması kesinlikle kabul edilemez. Ayrıca bu güçlerin Avrasya bölgesi ülkelerinin iç işlerine karışması da bölgede istikrarı bozucu başlıca etkendir” denildi.

‘ADİL DÜNYA DÜZENİ’ ÇAĞRISI

Çin lideri Şi başka sert ifadeler de kullanmaktan çekinmedi. Dünyanın günümüzde büyük belirsizliklere doğru sürüklenmekte olduğunu vurgulayarak, “Küresel durum son derece istikrarsız. Tek taraflı eylem ve saldırgan tutumlar dünyanın orman kanunlarına dönüş riski içeriyor. Çin ile Rusya, başta BM Güvenlik Konseyi platformu olmak üzere tüm uluslararası siyasi platformlarda bunun önüne birlikte karşı çıkacak. Daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni kurulması için çaba sarf edecek” ifadelerini kullandı.

ÇİN’E ENERJİ GÜVENCESİ

Trump ile ilgili sert ifadelerden kaçınan Putin, genelde ikili Rusya-Çin ilişkileri odaklı konuşmayı tercih etti. Şi’ye “değerli dostum” şeklinde hitap eden Putin, “Çin ile ilişkilerimiz tarihte emsali görülmedik bir seviyeye yükseldi. Önümüzdeki dönemde de bu ivme devam edecek. Aramızda 240 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Daha da gelişecek. Özellikle günümüz dünyasında enerji kaynakları tedarikinde gözlenen istikrarsızlık vahim boyutlara ulaştığı için biz Rusya olarak Çin’in enerji ihtiyaçlarını petrol, doğalgaz ve kömür gibi kaynakları istikrarlı bir şekilde karşılamaya hazırız. Toplantımızda “Sibirya Gücü-2” doğalgaz boru hattı konusu da ele alındı. Nihai anlaşma yapılmamış olsa bile tüm detayları, boru hattının neden ve nasıl geçeceği hususlarını en ince ayrıntısına kadar ele aldık. Beklentimiz yakında yılda Çin’e 50 milyar m2 doğalgaz sağlayacak boru hattı anlaşmasının imzalanmasıdır” dedi.