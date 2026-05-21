×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Şi-Putin zirvesinden Trump’a mesaj: ‘Orman kanunu istemiyoruz’

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Çin#ABD
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:00

Pekin’de bir araya gelen Rusya lideri Putin ve Çin lideri Şi, ABD Başkanı Trump’ın ziyaretini gölgede bırakan görkemli bir törenle gövde gösterisi yaptı. Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride Batı’nın hegemonya arayışları ve “orman kanunları” sert dille eleştirilirken; Putin, enerji krizinin gölgesindeki Çin’e kaynak tedarikinde tam güvence verdi.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de gerçekleşen liderler zirvesinde batıya ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump’a imalı ifadelerle “Orman kanunu hakimiyetinde bir dünya istemiyoruz” mesajı verildi. Rus lider, Pekin’de geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’a gösterilen ilgiden çok daha görkemli bir törenle karşılandı; böylece Pekin açısından Rusya-Çin ilişkilerinin daha büyük önem taşıdığı da vurgulanmış oldu. Trump, Pekin havalimanında üst düzey bir görevli tarafından karşılanırken, Putin uçaktan indiğinde karşısında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi buldu. Putin’in kortejinin geçtiği cadde ve meydanlarda iki ülkenin bayraklarını sallayan büyük kalabalıklar yer aldı. Tiananmen Meydanı’nda yapılan resmî tören de Trump’ın ziyaretini gölgede bıraktı.

Şi-Putin zirvesinden Trump’a mesaj: ‘Orman kanunu istemiyoruz’

ÜÇ SAAT SÜRDÜ

Haberin Devamı

Şi Cinping ile Vladimir Putin arasında ikili görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 3 saat sürdü. Heyetler arası temasların ardından iki tarafın mutabık kaldığı ortak bildiri yayınlandı. Ortak bildiride Çin ile Rusya arasındaki işbirliğinin tarihte görülmemiş seviyeye çıktığı vurgulanırken iki komşu ülkenin daha adil ve çok kutuplu dünya için uluslararası alanda birlikte çalışmaya devam edecekleri aktarıldı.

Şi-Putin zirvesinden Trump’a mesaj: ‘Orman kanunu istemiyoruz’

TRUMP’A SERT MESAJLAR

Bildiride isim vermeden doğrudan ABD Başkanı Trump’ı hedef alan satırlar da gözden kaçmadı. Son derece sert ifadeler kullanılarak, “Çin ile Rusya, son derece hunharca davranan bazı ülkelerin uluslararası alanda sergilediği davranışları kınıyor. Hegemonya kurma düşüncesiyle bağımsız ülkelere silahlı saldırı düzenlenmesi, egemen devlet liderlerinin sözde hukuk adına kaçırılarak güç gösterisinde kullanılması kesinlikle kabul edilemez. Ayrıca bu güçlerin Avrasya bölgesi ülkelerinin iç işlerine karışması da bölgede istikrarı bozucu başlıca etkendir” denildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOrtadoğu’nun en ilginç paradokslarından biriOrtadoğu’nun en ilginç paradokslarından biriHaberi görüntüle

‘ADİL DÜNYA DÜZENİ’ ÇAĞRISI

Çin lideri Şi başka sert ifadeler de kullanmaktan çekinmedi. Dünyanın günümüzde büyük belirsizliklere doğru sürüklenmekte olduğunu vurgulayarak, “Küresel durum son derece istikrarsız. Tek taraflı eylem ve saldırgan tutumlar dünyanın orman kanunlarına dönüş riski içeriyor. Çin ile Rusya, başta BM Güvenlik Konseyi platformu olmak üzere tüm uluslararası siyasi platformlarda bunun önüne birlikte karşı çıkacak. Daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni kurulması için çaba sarf edecek” ifadelerini kullandı.

ÇİN’E ENERJİ GÜVENCESİ

Trump ile ilgili sert ifadelerden kaçınan Putin, genelde ikili Rusya-Çin ilişkileri odaklı konuşmayı tercih etti.  Şi’ye “değerli dostum” şeklinde hitap eden Putin, “Çin ile ilişkilerimiz tarihte emsali görülmedik bir seviyeye yükseldi. Önümüzdeki dönemde de bu ivme devam edecek. Aramızda 240 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Daha da gelişecek. Özellikle günümüz dünyasında enerji kaynakları tedarikinde gözlenen istikrarsızlık vahim boyutlara ulaştığı için biz Rusya olarak Çin’in enerji ihtiyaçlarını petrol, doğalgaz ve kömür gibi kaynakları istikrarlı bir şekilde karşılamaya hazırız. Toplantımızda “Sibirya Gücü-2” doğalgaz boru hattı konusu da ele alındı. Nihai anlaşma yapılmamış olsa bile tüm detayları, boru hattının neden ve nasıl geçeceği hususlarını en ince ayrıntısına kadar ele aldık. Beklentimiz yakında yılda Çin’e 50 milyar m2 doğalgaz sağlayacak boru hattı anlaşmasının imzalanmasıdır” dedi.

Gözden KaçmasınErdoğan, o cümleyi neden kullandıErdoğan, o cümleyi neden kullandıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Çin#ABD

BAKMADAN GEÇME!