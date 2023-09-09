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Şi G-20’yi pas geçti... Dünya liderleri Delhi’de toplandı

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#Hindistan#ABD#Çin
Şi G-20’yi pas geçti... Dünya liderleri Delhi’de toplandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Dünyanın en güçlü ekonomilerinin liderleri iklim değişikliğinden Ukrayna’nın işgaline bir dizi önemli konuyu görüşmek üzere Hindistan’da bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yokluğu zirve gündeminin önüne geçti. Biden ve Şi en son geçen sene Endonezya’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde bir araya gelmişti. ABD lideri, bu seneki zirvede Şi’nin yokluğu dolayısıyla “hayal kırıklığına uğradığını” söylemişti.

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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi, küresel ekonominin yüzde 80’ini oluşturan ülkelerin liderlerini ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı G20 Zirvesi için aylarca süren hazırlık, 32 milyonluk şehrin gündelik akışını da değiştirdi. Kentte okul, ofis, işyeri, market, restoran ve gıda dışı işletmelerin tamamı iki günlük zirve boyunca kapalı kalacak. Yetkililer zorunlu olmadıkça insanlara evden çıkmamalarını tavsiye ederken, şehrin özellikle yoksul kesiminde yaşayanlar alınan önlemlerden şikâyetçi. Liderlerin geçeceği güzergâhlar üzerinde yer alan ve “kötü görüntüleri sebebiyle” brandalarla kapatılan mahallelerin sakinleri kısıtlamalar yüzünden işlerine gidemediklerini belirtiyor.

CİNPİNG NEDEN YOK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yokluğu zirvenin gündemine gölge düşürdü. Cinping’in katılmaması bir yandan ABD lideri Joe Biden ile görüşmek gibi önemli bir fırsatı kaçırdığı yorumlarına neden olurken, öte yandan Pekin’in, dış politikada önceliklerinin değiştiğini göstermek için bu kararı aldığı belirtiliyor. Çin liderinin gelecek ay 10’uncu yılına girecek Kuşak ve Yol inisiyatifine odaklanmak istediği için zirveyi es geçtiği de değerlendiriliyor. Ayrıca Hindistan ile Çin arasında sınır anlaşmazlıklarının da bu kararda etkili olmuş olabileceği söyleniyor.

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Şi G-20’yi pas geçti... Dünya liderleri Delhi’de toplandı

‘KUŞAK VE YOL’A ALTERNATİF

Öte yandan Amerikan Axios haber sitesi, Ortadoğu’da artan Çin nüfuzunu kırmak isteyen Washington yönetiminin zirvede önemli bir anlaşma imzalamaya hazırlandığını yazdı. ABD lideri Joe Biden’ın Hindistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle, Körfez ve Arap ülkelerini demiryollarıyla birbirine bağlayacak büyük bir ortak altyapı anlaşmasını duyurması bekleniyor.

Şi G-20’yi pas geçti... Dünya liderleri Delhi’de toplandı

Zirvenin gerçekleştiği Yeni Delhi’nin yol kenarı mahalleleri brandalarla kapatıldı.

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SORUNLU BAŞLIK: UKRAYNA

İklim değişikliğinden siber güvenliğe dünyanın acilen çözülmesi gereken problemlerine odaklanacak zirvenin teması “Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek” olarak belirlendi. Zirve gelecek yıl yapılacak seçimler öncesi dış politikada elini güçlendirmek isteyen Hindistan Başbakanı Modi için büyük fırsat olarak görülüyor. Liderlerin ajandalarındaki ilk maddelerden biri olan Ukrayna işgali, zirveye katılan bazı ülkelerin işgal karşısında Batı ile aynı tutuma sahip olmaması nedeniyle sorunlu başlıklardan. Siyasi analizler, ekonomiden savunmaya Rusya’yla sıkı bağları bulunan Hindistan’ın, işgali kınayan bir ortak bildiriye imza atmayabileceğine dikkat çekiyor. Bu şartlarda zirvenin ilk kez bildirisiz sonuçlanması bile gündemde.

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AFRİKA BİRLİĞİ ÜYE OLACAK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin haziran ayında G20 üyelerine, zirvede Afrika Birliği’ne üyelik verilmesi çağrısında bulunmasının ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, bu konuda liderler arasında mutabakat oluştuğunu duyurdu.  

Şi G-20’yi pas geçti... Dünya liderleri Delhi’de toplandı
Charles Michel

Yeni Delhi’de basın toplantısı düzenleyen Michel, “Afrika Birliği’ni daimi üye olarak aramızda göreceğimiz için mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. Birliğin üyelik tarihine dair bilgi verilmezken, şimdiye kadar G20 içerisinde birlik olarak yer alan tek üye Avrupa Birliği.

 

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#Hindistan#ABD#Çin

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