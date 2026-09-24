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Şi Cinping: ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur

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#Çin#ABD#Şi Cinping
Şi Cinping: ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 17:46

Çin Devlet Başkanı Şi Cin Ping, ABD ziyareti kapsamında Washington'a geldi. Çin lideri, burada yaptığı konuşmada, "ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur" ifadesinde bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından görkemli bir tören ile karşılanan Şi Cinping, Washington'da açıklamalarda bulundu.

ABD ziyareti kapsamında Washington'a ziyaret gerçekleştiren Şi, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur" ifadesinde bulundu.

İkinci kez ABD'yi ziyaret eden ilk Çin Devlet Başkanı olan Şi, şöyle konuştu:

"ABD şriketlerini, Çin'de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Çin şirketlerinin de aynı şekilde, adil bir biçimde değerlendirileceğini umuyoruz. İşbirliğini artırmayı umuyoruz. Hem Çin hem ABD, yapay zeka konusunda dünyanın öncü ülkeleri. İki ülke de hem kapasite hem de sorumluluk olarak yapay zekanın ileriye gitmesinde yükümlülük sahibi. Yapay zekanın her zaman insan kontrolü altında olması, insanların iyiliği üzerine çalışması gerek.

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Çin, kolluk kuvvetleri ya da hukuki sistemleri olmak üzere bütünüyle ABD'nin yanındayız. İki taraf karşılıklı doğrudan uçuşları arttırarak hem dolaşımı hem de ticareti çoğaltmalıdır. Defalarca söylediğim gibi Çin ve ABD, iki çok büyük ve önemli ülke ve birlikte çalışarak daha fazla sahip olabiliriz. Eğer yüzleşirsek ve çatışırsak çok fazla kaybımız olacaktır.

Şi Cinping: ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur
Rekabet içindeyiz ancak bu rekabetin sağlıklı ve sınırlara sahip olması lazım. Aramızdaki rekabet, birbirimizi geçmek üzerine olmalı birbirmizi aşağı çekmek üzerine değil. Bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği rekabet haline dönüşmemeli. Çin ve ABD, çatışmanın olmadığı bir rekabete girmeli."
Şi Cinping: ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur

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#Çin#ABD#Şi Cinping

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