Şi, Biden’ı uyardı: Tayvan’da ateşle oynayan yanar

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3 buçuk saatlik görüşme genel hatlarıyla beklenenden olumlu ve tansiyonu düşürecek mesajların verildiği bir havada gerçekleşti.

BIDEN’A ‘ESKİ DOSTUM’ DEDİ

Çin resmi ajansı Xinhua, Şi’nin Biden’a Tayvan’la ilgili uyarıda bulunarak, “ABD’de bazıları Tayvan’ı Çin’i kontrol etmek için kullanma niyetinde. Bu eğilim son derece tehlikelidir ve ateşle oynamak gibidir, ateşle oynayan yanar” dediğini aktardı. Tayvan uyarısına rağmen Şi ve Biden’ın kişisel ilişkilerinin iyi olduğunun altını çizdiği ve ABD Başkanı’na “eski dostum” diye hitap ettiği belirtildi.

UYGURLAR VE HONG KONG

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Biden’ın “Tayvan’da statükoyu değiştirecek tek taraflı adımlara karşı olduğunu” ifade ettiği belirtildi. Biden’ın ayrıca Uygur bölgesindeki insan hakları ihlallerinden, Hong Kong’daki demokrasi hareketinin bastırılmasından duyduğu rahatsızlığı da gündeme getirdiği aktarıldı.