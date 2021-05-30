Sherman Patrik’i ziyaret etti, Kalın ile görüştü

Patrikhane ziyaretinde Sherman’a ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer eşlik etti.

KÜRESEL İŞBİRLİĞİ



ABD’nin Patrikhane ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Sherman, ulusal sınırları aşan küresel problemlerde işbirliği yaptığını dile getirdi. Patrik, “Basında Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın işbirliği yapmak için Brüksel’de görüşeceklerini duydum. Bunun ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunun bir işareti olduğunu düşünüyorum... Ekim ayında ABD’ye ziyarette bulunacağım ve ABD Başkanı Biden’la görüşmeyi heyecanla bekliyorum” dedi.



‘RAHATSIZIZ’ MESAJI

Sherman ile Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde görüştü. Brüksel’deki liderler buluşması, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye’nin güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildi, görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesine değinildi.

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