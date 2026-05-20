Shakira’ya 4 milyon dolar tazminat

İspanya’da 2011 yılında açılan davada ünlü şarkıcı Shakira’ya vergi mükellefi sayılacak kadar ülkede kaldığı için yüksek miktarda vergi cezası uygulanmıştı. Mahkeme, Shakira’nın İspanya’da vergi mükellefi sayılması için gerekli olan 183 günü ülkede geçirdiğinin kanıtlanamadığına karar verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre İspanyol makamları, sanatçının o yıl ülkede yalnızca 163 gün bulunduğunu ispatlayabildi. Mahkeme, ayrıca ek cezalar ve faizlerin de hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı. Böylece İspanyol makamların, Shakira’ya yaklaşık 64 milyon doları (yaklaşık 3 milyar lira) geri ödemesi gerekecek.

