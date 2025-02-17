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Shakira, Peru'da hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Shakira#Peru#Lima
Shakira, Peruda hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 00:24

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, mide rahatsızlığı nedeniyle Peru'da hastaneye kaldırıldı. Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde Peru'nun başkenti Lima'da sahne alacaktı.

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Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Shakira yaptığı açıklamada, "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.

 

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#Shakira#Peru#Lima

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