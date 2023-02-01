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Sezyum-137 alarmı... Dünyanın umutla beklediği haber geldi!

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#Avustralya#Sezyum-137#Dünya
Sezyum-137 alarmı... Dünyanın umutla beklediği haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 11:02

Avustralya’da acil durum ekiplerinin, yolda kaybolan ve radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsülü aram çalışmasından sevindiren haber geldi. Ülkenin alarma geçmesine neden olan kapsülün akıbeti belli oldu.

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Avustralya günlerdir Sezyum-137 krizi ile çalkalanıyor.

Newman kenti yakınlarındaki bir maden sahası ile Perth kentinin arasında bir kamyonla taşınırken, kayıp düşen ve içinde Radyoaktif Madde olan küçük kapsül ülkede adeta alarm verilmesine neden olmuştu.

8 mm uzunluğunda ve 6 mm çapında olan silindir kapsülün içinde, radyoaktif Sezyum-137 maddesi olduğu vurgulayan yetkililer halka söz konusu kapsülü bulmaları durumunda 'sakın dokunmayın' uyarısında bulunmuştu.

Sezyum-137 alarmı... Dünyanın umutla beklediği haber geldi

Yetkililer, kaybolan bölgedeki halkı uyararak maddeye maruz kalmanın radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı çeşitli hastalıklara neden olacağını vurgulamıştı

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Günler süren arama çalışmaları sonuç verdi. Dünyanın umutla beklediği haber geldi.

Uluslararası haber ajansı AFP'de yer alan son dakika haberine göre, radyoaktif kapsül bulundu.

Sezyum-137 alarmı... Dünyanın umutla beklediği haber geldi

AFP haberini resmi kaynaklardan alınan bilgiye dayandırdı.

Radyoaktif maddenin, madencilikte ölçüm için kullanıldığı ve silah yapamaya yetecek miktarda olmadığı belirtiliyor.

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#Avustralya#Sezyum-137#Dünya

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