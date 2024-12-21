Seyyide Zeynep Türbesi’ni ziyarete açan HTŞ’den çağrı: 48 saat icinde silahlarınızı teslim edin

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Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından geleceği merak edilen Şiilerin en önemli merkezlerinden biri olan Seyyide Zeynep Türbesi hem ibadete hem de ziyaretçilere açıldı. HTŞ’nin yağma ve saldırılara karşı dış güvenliği sağladığı türbenin idaresini ise Şiiler yapıyor. Türbe yöneticisi Cemal Avad, “Şii nüfusun bir korkusu vardı. HTŞ, güvenliğimizi sağlamaya başladı. Şii halk rahatladı, türbeyi ziyaret etmeye, ibadetlerini yerine getirmeye geliyorlar” dedi. HTŞ, türbenin bulunduğu Zeynep Mahallesi’nde daha önce silahlanan sivillere “48 saat içerisinde silahlarını teslim etme” çağrısında bulundu. Türbenin etrafındaki alanda ise yakılan araçlar ve yapılan yağma dikkat çekiyor. Hürriyet, türbeyi gezdi, Şii yetkililerle konuştu.

SİLAHLA GİRİŞ YASAKLANDI

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Devrilen Beşar Esad’ın ardından yönetimi ele alan HTŞ ve muhaliflerin, kente girdiği ilk gün Şam’daki Şiilerin en önemli merkezlerinden biri olan Seyyide Zeynep Türbesi, yağmacıların hedefi oldu. Esad döneminde türbede güvenliği sağlayan İranlı silahlı grubun kaçmasıyla, sivil birçok yağmacı türbeye girdi. Birkaç halı ve seccade çalındı. Silahlı HTŞ’li grup, yağmacılara müdahale ederek, türbede güvenliği sağladı. HTŞ’nin güvenliği sağlamasının ardından türbe yeniden ziyaretlere ve ibadete açıldı. Türbenin dışarısında güvenliği sağlayan HTŞ, olası bir saldırı veya suikasta karşın türbeye silahla girmeyi yasakladı. Giriş yapanlar ise hem X-ray cihazı hem de üst aramadan geçirilmeye başlandı.

SURİYE YENİ SAYFA AÇTI

Zeynep Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda türbenin yöneticisi Cemal Avad, “İlk gün bir grup sivil yağma için türbeye girdi. HTŞ’nin gelmesiyle yağma durdu. HTŞ, güvenliği aldı. Türbedeki görevliler, Şiiler tedirgindi ve korku vardı. HTŞ gelip bizimle konuştu. ‘Camiler, kiliseler bizim için ne ise Zeynep Türbesi de odur. Şiilerin kutsal yerleri, ibadethaneleri korunacak’ dediler. Halk rahatladı, türbeye ziyaretler başladı, ibadete açıldı. Türbenin yönetimi aynen devam ediyor, HTŞ sadece türbenin dışında güvenliği sağlıyor. Tüm Suriye yeni bir sayfa açtı. Şii, Sünni, Hıristiyan, Dürzi hepimiz birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Şu an bir sorun yok, HTŞ bizi de türbeyi de koruyor” dedi.

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SİLAHLARI BIRAKIN

Farklı mezhep, dinden insanların yaşadığı Zeynep Mahallesi’nde rejim döneminde, hem rejim hem de muhalif yanlısı siviller silahlandı. HTŞ, bu bölgede yaşayan tüm sivillere “48 saat içerisinde silahlarınızı teslim edin” çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine ise birçok sivilin silahlarını getirerek, HTŞ’ye teslim ettiği görüldü.

ŞİİLERİN ŞAM’DAKİ EN ÖNEMLİ MERKEZİ

Hz. Muhammed’in torunu Zeynep bint Ali’nin mezarının bulunduğu Seyyide Zeynep Türbesi, Şiilerin en önemli merkezlerinden biri. Şam’ın merkezinde yer alan türbe, her yıl İran, Irak, Afganistan olmak üzere dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyordu. Suriye’deki içsavaş döneminde DEAŞ saldırılarının hedefi olan türbeyi korumak için İran ve Irak’tan silahlı milisler getirilmişti. Restorasyon ve güvenlik işleri de İran tarafından karşılanıyordu. Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından türbede görev yapan İran silahlı gücü ve görevlileri ülkelerine döndü.

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EMEVİ MEYDANI’NDA ‘DEMOKRASİ’ TALEBİ

Suriye’nin başkenti Şam’da önceki gün yüzlerce kişinin katıldığı demokrasi talebiyle eylem düzenlendi. Emevi Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi “Demokrasi istiyoruz”, “Özgür, sivil Suriye” diye sloganlar atarken, “Kadınlar özgür olmadan ülke özgür olmaz” yazılı dövizler taşıdı. “Devrimin kazanımlarını korumak için barışçıl bir eylemde bulunduklarını” ifade eden protestocular, ileri bir tarihte yapılması planlanan seçimlerin ardından bölünmelerden arınmış, katılımcı ve modern Suriye’nin inşasını talep ettiklerini belirtti.

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SLOGAN ATTILAR

Birkaç HTŞ savaşçısı da eylemi takip etti. Eylemciler şeriat devleti değil, laik, demokratik ve sivil bir yönetim istediklerini söylediler. Kadın ve gençlerin de yer aldığı gösteride “Laiklik” ve “Sanat toplumun sesidir” yazan dövizlerin bulunması dikkat çekti.

TALİBAN ENDİŞEŞİ

Ülkeyi yöneten Heyet Tahrir Şam (HTŞ) hükümetinin ılımlı mesajlarına ve güvence veren açıklamalarına karşı Suriye’deki azınlıklar ve kadınlar yeni yönetimin radikal dinci politikalar izlemesinden endişe ediyor. Ebu Muhammed el Colani lakaplı HTŞ lideri Ahmed eş Şera, İngiliz BBC’ye verdiği mülakatta Suriye’nin “Afganistanlaşmasının” söz konusu olmayacağını, kadınların eğitim hakkını engellemek gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylemişti. El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra kökenli HTŞ, 2016’da bu örgütle bağlarını kesmişti.